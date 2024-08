Première convocation en Bleu pour Manu Koné et Michael Olise !

La liste :

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba.

Défenseurs : Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, William Saliba, Dayot Upamecano, Wesley Fofana, Jonathan Clauss.

Milieux : Youssouf Fofana, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Emmanuel Koné, Warren Zaïre-Emery.

Attaquants : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.

14h50 : Nous retiendrons donc les arrivées d’Emmanuel Koné et Michael Olise chez les A, et l’analyse assez neutre du sélectionneur sur l’Euro contrasté. Merci à toutes et à tous pour votre attention, et rendez-vous ce soir, pour le tirage au sort de la Ligue des champion. Toujours sur sofoot.com !!

14h45 : Bon, et bien c’était tout ! Fin de cette conférence de presse de rentrée pour Didier Deschamps.

14h40 : La conférence de presse tourne beaucoup autour de l’Euro, avec une phrase répétée en boucle : « ils n’étaient pas au mieux. » Cela concerne notamment Marcus Thuram, Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Konaté.

14h33 : Ah ! Petite confession concernant Antoine Griezmann : « il n’était pas au mieux avec nous (pendant l’Euro). » Sur le terrain ou en dehors ? Voire les deux…

14h26 : concernant les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid et sa méforme depuis le printemps dernier :« J’ai parlé avec Kylian. Il y a toujours ce problème de calendrier, ça ne va pas en s’arrangeant. La saison va être très longue, les entraîneurs en club sont obligés de gérer les joueurs. Il a fait que 3 matches, c’est un nouveau club, il a marqué… Il y a des automatismes à trouver, ça ne se fait pas en claquant des doigts. »

14h15 : DD défend comme il le peut, le bilan français à l’Euro. Un peu d’excuses concernant le parcours et une certaine satisfaction d’avoir atteint les demies. Bon, pas vraiment d’étonnement.

14h10 : sur la convocation de Michael Olise : « Nous débutons un nouveau cycle avec ces matchs de septembre […] Michael a fait de très belles choses avec la sélection de Thierry Henry. C’est un élément important pour les Espoirs. Il a prouvé sur le terrain, c’est logiquement qu’il vient avec nous. »

14h06 : Wesley Fofana fait son retour en défense. Ferland Mendy et N’Golo Kanté continuent l’aventure, après être revenus en sélection à l’Euro. Première cape pour Emmanuel Koné (milieu de terrain, Borussia Mönchengladbach) et Michael Olise (attaque, Bayern Munich)

14h : Didier Deschamps arrive !!

13h55 : Nous n’allons rien divulgâcher, mais la balance penche vers l’absence de certains cadres (Benjamin Pavard ?) au même titre que Kingsley Coman, encore en négociations avec son futur club après l’annonce de son départ du Bayern Munich. Il serait visiblement remplacé par un autre confrère bavarois…

13h50 : On le rappelle : ce rassemblement compte pour la Ligue des Nations 2024-2025, avec des rencontres face à l’Italie (6 septembre, au Parc des Princes) et à la Belgique (9 septembre, au Parc OL). 13h45 : Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c’est l’heure des Bleus ! C’est beau, ça rime, et ça nous permet de retrouver Didier Deschamps, attendu pour annoncer la liste de l’équipe de France pour ce rassemblement de septembre 2024.