Coman, dire adieu au Bayern

L’information est tombée ce lundi soir aux alentours de 19 heures, sur le site de L’Équipe : Kingsley Coman a décidé de quitter le Bayern Munich. La nouvelle n’a pas eu l’effet d’une bombe, mais elle a eu le mérite de surprendre bon nombre d’observateurs. En Bavière depuis 2015, soit ses 19 ans, l’international français, sous contrat jusqu’en 2027, est poussé vers la sortie par ses dirigeants et pourrait prendre la direction de l’Arabie saoudite en s’engageant avec le club d’Al-Hilal. Un accord entre le Bayern et le vainqueur la dernière Saudi Pro League a été trouvé ce mardi. S’il a indéniablement marqué l’histoire du club, il sera difficile d’effacer sa fragilité récurrente qui l’a empêché d’être un titulaire indiscutable avec le Rekordmeister.

Une armoire à trophées titanesque et des pépins à répétition

Vingt titres — dont huit Meisterschale et une Ligue des champions, glanée à Lisbonne en 2020, où il a inscrit l’unique but de la rencontre face à son club formateur, le Paris SG —, tel est l’héritage colossal que Coman va laisser en quittant le club allemand. Avec ses 296 matchs sous les couleurs bavaroises, le natif de Paris devrait, à l’instar de Franck Ribéry, rester dans le cœur des supporters durant de nombreuses années, dans la lignée des cadres Thomas Müller, Joshua Kimmich ou encore Manuel Neuer. Il est pourtant difficile de le placer à la même hauteur que ces géants. En cause, ses 142 matchs manqués en 9 saisons, soit 15 en moyenne par exercice. Miné par ses blessures (abducteurs, syndesmose et de nombreux autres problèmes musculaires), il n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer durablement dans le onze type, au fil des années et des entraîneurs. Pour preuve, il n’a été qu’une fois titulaire à plus de 30 reprises (toutes compétitions confondues) lors d’une saison. C’était en 2020-2021, sous la houlette d’Hansi Flick (l’année de la crise sanitaire).

🚨🇸🇦 More on Al Hilal and Kingsley Coman. The proposal has already been received by Bayern and they’d be prepared to accept. Decision up to Coman as Premier League clubs and Barça have also been showing concrete interest in the recent days. pic.twitter.com/uloazc0J8B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Son gros salaire et son manque de fiabilité à moyen/long terme ont encouragé les dirigeants du Bayern à lui conseiller de profiter de ce mercato estival pour trouver un nouveau point de chute. Selon les informations de L’Équipe, Coman a acté sa décision de partir depuis plusieurs jours. La question maintenant est de savoir où l’international français, qui n’avait prévu de quitter l’Allemagne qu’en cas de « challenge intéressant », va signer. Plusieurs options s’offrent à l’ailier, dont une plus exotique.

La tentation de l’Arabie saoudite

Courtisé depuis son plus jeune âge par les cadors anglais, notamment Manchester United, le Français pourrait rallier la Premier League. Mais les membres du « Big Four », qui sont les seuls avec le Barça (et encore…) et une pincée d’autres géants européens à pouvoir s’aligner sur son salaire, pourraient être devancés dans le dossier par un sérieux prétendant. Selon le quotidien allemand Bild, le club saoudien d’Al-Hilal désire enrôler Kingsley Coman. Cette idée ne déplairait pas à l’homme de 28 ans. Si cette tendance se confirme, et tout porte à croire que c’est le cas avec la confirmation du gourou des transferts Fabrizio Romano, ce serait un tournant dans la carrière de l’international français. Déçu de son temps de jeu famélique cet été à l’Euro (21 minutes), le Parisien prendrait un gros risque pour la suite de son histoire avec les Bleus. Malgré ses 57 capes, ce dernier ne jouit pas du même statut que N’Golo Kanté, joueur d’Al-Ittihad, rappelé cet été par le sélectionneur Didier Deschamps après deux ans d’absence. Il reste quelques jours à l’ancien Titi pour décider quelle suite il souhaite donner à sa carrière, avec une question en suspens : peut-il se retrouver sur la liste de l’équipe de France dans deux jours ?

Mercato : Kingsley Coman dit ciao