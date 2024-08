Mercato : Kingsley Coman dit ciao

Tout fout le camp.

D’après L’Équipe, Kingsley Coman aurait décidé de quitter le Bayern Munich d’ici la fin du mois d’août, neuf ans après son arrivée en Bavière. Le quotidien précise que l’international français (57 sélections, 8 pions) avait été invité par son club à faire ses bagages, et que des clubs anglais seraient potentiellement intéressés par l’attaquant formé au PSG.

En 296 rencontres avec le Rekordmeister depuis 2015 (dont 200 tout pile en Bundesliga), Coman a planté 64 fois, et délivré une bonne cinquantaine de passes décisives. Et le total de ses trophées ramassés outre-Rhin est effrayant : 8 titres de champion, 3 Coupes et 6 Supercoupes d’Allemagne, une Ligue des champions avec le but de la victoire inscrit en finale face à Paris (en 2020), une Supercoupe d’Europe et un Mondial des clubs.

Tout ça parce qu’il n’a pas terminé champion cette année… il faut dire que ça ne lui était jamais arrivé.

Malmené à Wolfsburg, le Bayern s’en fort finalement