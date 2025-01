La police allemande demande aux clubs de payer les frais de sécurité excessifs

Espérons que cela n’inspire pas son voisin français.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande a rendu son verdict : chaque Land peut réclamer aux clubs de football un remboursement des frais excessifs nécessaires pour assurer la sécurité lors de matchs à hauts risques. Cela représente une cinquantaine de rencontres de première et deuxième divisions par saison.

Selon Bild, le sénateur Ulrich Mäurer avait déjà facturé le Werder Brême pour des interventions policières. Désormais, c’est une menace qui touche l’ensemble des clubs de Bundeliga et 2. Bundesliga. Cette décision fait jaser dans le monde du football allemand. Une partie des acteurs ne comprend pas pourquoi les clubs devraient être facturés alors qu’ils créent de l’attractivité et de la valeur pour les villes et les régions à travers les matchs.

Au moins, en France, on n’a pas ce problème : on interdit les déplacements, et le problème est réglé.

