Au Brésil, un entraîneur nommé par deux clubs différents en 24 heures

Trop de succès.

Drôles de 24 heures pour l’entraîneur Marcelinho Paraíba. En effet, l’ex-international brésilien a été annoncé coach de deux clubs en même temps, rapporte Globo. Oui, vous ne rêvez pas.

Deux mandats compatibles

Le club de Nacional de Patos et celui de l’America-RJ ont ainsi fièrement annoncé la nomination de leur nouveau coach, ancien joueur de Flamengo, laissant les supporters des deux camps dans l’incompréhension la plus totale. Et pourtant, c’est bien vrai : Marcelinho va bien entraîner ces deux clubs, avec une petite subtilité à prendre en compte pour comprendre le pourquoi du comment.

En réalité, ces deux mandats ne sont pas incompatibles. Marcelinho a été missionné par Nacional de Patos pour maintenir le club en cette fin de saison du Campeonato Paraíba, alors qu’il a été embauché à l’America-RJ pour disputer le championnat Carioca A2. Sa première mission prendra fin à la fin du mois de février, quand la seconde ne débutera qu’en mai prochain.

Marcelinho Paraíba é anunciado como técnico em dois clubes em menos de 24h ➡️ https://t.co/j13gJj7L40 pic.twitter.com/YgBcWwFSiV — ge (@geglobo) February 10, 2025

Il fait une brésilienne entre les deux clubs.

