Romário démolit le football moderne : « Maintenant les joueurs sont des ânes »

Artiste sur le terrain, beaucoup moins délicat en dehors.

Récemment sorti de sa retraite à 58 ans pour jouer en deuxième division brésilienne dans le club carioca d’América, qu’il préside, Romário n’a pas manqué d’égratigner le football moderne. La légende du football brésilien, passée par le FC Barcelone sous les ordres de Johan Cruyff, n’aime visiblement pas du tout la tournure que prend le monde du ballon rond. « Je pense que j’aurais plus de succès aujourd’hui, parce que maintenant les joueurs sont des ânes. Ils courent trop. À mon époque le football était physique aussi, mais les joueurs étaient beaucoup plus techniques et intelligents », déclare-t-il à l’agence de presse EFE dans des propos relayés par Marca.

Un football beaucoup moins technique selon lui, mais au contraire de ce qu’il se passe sur le terrain, l’environnement ne lui aurait pas convenu : « J’aimais beaucoup faire la fête. Aujourd’hui un peu moins parce que j’ai aussi moins de temps. Mais dans cette époque, les réseaux sociaux me détruiraient. »

Neymar a donné un aperçu de ce qu’aurait pu être Romário dans cette décennie.