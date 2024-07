Au Brésil, un policier tire sur le gardien du Grêmio Anápolis

Le genre de balle qu’on ne peut pas arrêter.

À l’issue d’un match de championnat régional opposant le Grêmio Anápolis et Centro Oeste, un policier a ouvert le feu sur le gardien de l’équipe receveuse, Ramon Souza. Une fois actée la défaite 1-2 du Grêmio Anapolis, pour le compte de la douzième journée de la Divisão de Acesso – deuxième division de l’État de Goiás –, des tensions apparaissent entre joueurs, mais aussi envers l’arbitre du match. Une ambiance sous tension qui a poussé un policier à dégainer son arme et tirer une balle en caoutchouc sur le gardien brésilien du Grêmio Anápolis.

Le club brésilien a communiqué sur cet « événement regrettable, ridicule et révoltant » via les réseaux sociaux, dénonçant cet excès de violence de la part de ceux qui « auraient dû donner la priorité à la sécurité et à l’intégrité des personnes présentes au stade Jonas-Duarte », avant de donner des nouvelles du joueur : « Après avoir reçu des soins, le gardien de but Ramon Souza ne risque pas de perdre la vie ou sa jambe » et annonce prendre des mesures judiciaires à l’encontre du tireur.

La BRAV-M est en train de prendre des notes.

