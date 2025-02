Cinq arguments pour vous convaincre d’aller à Roudourou voir Brest-PSG

→ Parce l’UEFA est vachement arrangeante

Que Reims galère à remplir son stade, c’est normal : la Ligue des champions commence à dater et Raymond-Kopa nous a quittés. Pour Brest, c’est compliqué à entendre. Certes, le match contre le PSG est à 18h45, certes c’est en semaine, certes il se déroule chez les cul-terreux de Guingamp, à 1h15 de voiture de la cité du Ponant. Vu comme ça, rien ne fait rêver, c’est sûr, mais il ne faut pas être si pisse-froid : ce sont les vacances dans le Finistère. L’UEFA l’avait prévu la quinzaine de la zone B, qui a démarré le vendredi 7 au soir. Pour le match retour, pareil : les bambins de la zone C, celle de Paris, seront en congés à partir du vendredi 14. Pas besoin de signer un faux mot d’excuse pour prévenir de l’absence des enfants, juste prendre son après-midi et faire un plein pour rallier les Côtes-d’Armor.

→ Parce que Brest est le plus grand club breton, et qu’il est temps de le montrer

Rennes est actuellement dans le rétroviseur de Brest. Il faut en profiter, car Habib Beye arrive fort. Lorient, c’est hors sujet. Nantes, en paillasson du vendredi soir, c’est pas mal. Guingamp, le Stade briochin, c’est pour la Coupe de France. C’est du folklore. La meilleure équipe bretonne, c’est donc Brest. C’est elle qui fait remonter la France à l’indice UEFA. Jean-Yves Le Drian est resté neuf ans et demi à la tête de la Région, il s’agirait d’en faire de même.

→ Parce que le meilleur joueur du monde sera sur la pelouse

Ousmane Dembélé marche sur l’eau. Il a deux Vinícius dans chaque orteil, et a marqué plus de buts que Kylian Mbappé en 2025. Il est le meilleur buteur du monde sur cette période. Et puis il y a João Neves, la réincarnation de Bruno Grougi, mais sans les cheveux. Le Real, on en fait tout un plat, mais ce n’était pas si fou. Le PSG, ça le sera.

→ Pour aller boire un canon au Lapin rouge

Le bar mythique de supporters à Guingamp. Rien à voir avec les bistrots de la porte de Saint-Cloud, à côté du Parc des Princes, où les pintes sont hors de prix et le bruit du périph’ couvre les débats d’avant-match. Le Lapin rouge, l’endroit parfait pour échauffer ses cordes vocales et lancer le cortège, mais sans se trouer le porte-monnaie

Les supporters brestois présents en nombre devant "Le Lapin Rouge" à moins de trois heures de Brest-Real Madrid #SB29REAL pic.twitter.com/jovhcAndAZ — Thomas Morlec (@ThomasMorlec) January 29, 2025

→ Parce que c’est le match le plus important de l’histoire de Brest, tout simplement

« L’important, c’est le maintien. » Pour une fois qu’un supporter brestois ne dit pas ça comme à chaque mois de février, il faut en profiter. L’important, c’est la Ligue des champions. Si Brest veut revoir la C1, il doit la gagner. Pourquoi s’arrêter de rêver ? Les Bretons voulaient Benfica ? L’Atalanta ? Le Celtic ? N’importe quoi. Ce n’est pas parce que vous avez déjà mangé du caviar (le Real Madrid) qu’il faut insulter un bon saumon (le PSG). Surtout quand vous êtes normalement habitués au poisson pané (Lorient). L’Europe, ce n’est pas déjà perdu. C’est maintenant qu’il faut le montrer.

→ Et aussi

Parce que la musique de la Ligue des champions le dit : « Die Bresten, les grandeuh zéquipes ».

