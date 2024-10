Le Hertha Berlin met en garde ses supporters sur les références nazies

« Vous avez bien une amicale ? Un club, une association peut-être ? »

Dans un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux, le Hertha Berlin a décidé d’alerter ses supporters sur l’utilisation de certains termes lors du cri de guerre du club, pouvant être assimilée à une glorification de l’époque nazie. Le Hertha invite ainsi ses fans à ne plus employer l’expression « gros butin » lors du chant « Ha Ho He », slogan du club bleu et blanc, car une telle combinaison fait directement référence à une expression utilisée lors du Troisième Reich.

S’il ne « veut accuser personne de mauvaise intention », le club de la capitale tient à se démarquer fermement des slogans nazis, évidemment pas compatibles avec les valeurs qu’il prône. Les supporters de Die Alte Dame (La Vielle Dame, surnom du Hertha) devront donc se montrer vigilants à l’avenir au moment de faire résonner leurs encouragements dans leur antre de l’Olympiastadion.

