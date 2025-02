Tempête sous un crâne.

Le Real Madrid défiera Manchester City mardi soir dans le choc des barrages de la Ligue des champions. Séduisant pour les spectateurs, mais exigeant pour les entraîneurs. Carlo Ancelotti a évoqué la perspective de son match face à Pep Guardiola en conférence de presse ce lundi. « Chaque fois que nous nous rencontrons, c’est un cauchemar de préparer les matchs, a balancé l’Italien. Il a toujours des idées qui vous font réfléchir. (…) C’est un innovateur et j’ai beaucoup de respect pour lui. Il est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. »

Le leader de la Liga ne compte pas prendre les Skyblues à la légère, malgré leurs difficultés cette saison. « Manchester City est probablement l’adversaire le plus difficile que tu puisses affronter, estime Carletto. Je maintiens que City est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils ont le meilleur entraîneur de la compétition en ce moment et c’est le match le plus difficile que nous puissions avoir. »

Tant de politesse pour au final lui mettre un 3-0 dans la vue.

