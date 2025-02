Ouf, Football Manager n’a pas gâché votre vie

Le vendredi 7 février fut un jour noir pour toute la communauté des entraîneurs en caleçon sous leurs couettes qui ont vécu des épopées dont personne ne connaît l’histoire. Par contre, les émotions vécues, les relations avec certains joueurs, mais également les fiascos ne tomberont jamais dans l’oubli pour ces techniciens du digital. On parle bien évidemment de tous ceux qui ont déjà goûté à l’élixir qu’est Football Manager.

Heureusement, vous ne semblez pas nombreux à avoir laissé FM empiéter sur votre quotidien. En effet, vous avez été seulement 29% à affirmer que Football Manager avait gâché votre vie. Parmi ceux que le jeu a envoûté, on retrouve différents types. Il y a par exemple Didier Devil, partagé quant à ses sentiments vis-à-vis du temps passé sur le jeu et des rencontres qu’il a pu y faire : « Florentin Petre, Ever Moas, Cosmin Contra, Ronald Gomez, Andrey Sigborsson… Tant d’heures perdues, mais tant de kif en même temps. »

Partiel raté et canard

D’autres ont vu le jeu gâcher leur vie, mais ne l’assument pas, à l’image de Trevy : « Non. Mais j’ai décidé de ne pas aller à un partiel pour finir les dernières semaines avant ma première finale de LDC avec le FC Köln. J’ai pas eu mon année, jamais validé ma licence. » Ce dernier aurait beaucoup à apprendre d’AlexandreYellow, qui ne refoule pas l’impact de ses heures passées à gérer les égos de son vestiaire : « En 2020, j’ai arrêté mes études pendant le Covid, j’ai mis des centaines d’heures dans FM, aujourd’hui je suis fonctionnaire territorial, je vous laisse juger… »

Un seul a été capable de parler factuellement, et il se dénomme Roquesantachibre- : « Soyons un peu concrets, j’ai totalisé 90 jours de jeu sur FM 2022. Trois mois de vie, jours et nuits… » Enfin, il y a ceux qui regrettent de ne pas y avoir assez joué, n’est-ce pas Mourignon, vrai bon petit canard : « J’aurais mieux fait de passer plus de temps sur FM et moins de temps avec mes ex. »

Sexe, drogue et paupiettes de veau

Si les autres n’y ont pas joué, c’est qu’il fallait faire un choix. Pour Spouks, c’était assez facile : « La période où j’aurais pu plonger, ma libido a heureusement repris le dessus. » Dans le même style, Arnino ne voyait pas l’intérêt de rester sur son ordi quand d’autres plaisirs lui faisaient de l’œil : « Non, j’y ai jamais joué. Le sexe et l’alcool, par contre, oui. » Enfin, Chano se met à nu : « Nan, moi c’est le crack, les paupiettes de veau et Fabienne de la 3e A. » On la salue, évidemment.

