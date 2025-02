En D3 espagnole, une rencontre marquée par des insultes racistes contre un joueur

Un sacré week-end pour les tribunes espagnoles.

À l’occasion de la 23e journée de troisième division espagnole, le Cultural Leonesa s’est imposé à la maison contre l’Amorebieta, mais ce n’est malheureusement ce qui a fait le plus parler, puisque des insultes racistes ont fusé contre Nassourou Ben Hamed, joueur de l’équipe visiteuse.

« Putain de nègre, putain de nègre ! » Voici les mots doux adressés au milieu camerounais à la 75e minute de la rencontre. Le club local a immédiatement réagi, tout comme l’arbitre, qui a transmis un rapport disciplinaire et activé un protocole antiraciste, comme le rapporte Mundo Deportivo.

L’Athletic Club affiche son soutien

Les faits ont résonné de manière importante dans la région. D’autres clubs, comme l’Athletic Club a fait part de son soutien au joueur sur les réseaux sociaux, tout en rappelant qu’il était essentiel de s’unir « contre le racisme, tolérance zéro pour toute attitude discriminatoire. Ces personnes sont trop nombreuses sur les terrains de football et trop nombreuses dans notre société. »

Même chose de la part de son club, la Sociedad Deportiva Amorebieta, qui a expliqué dans un communiqué soutenir Nassourou Ben Hamed et condamné « les expressions de violence et de xénophobie dans le sport et dans tous les domaines de la vie. L’intolérance et le racisme n’ont pas leur place dans notre société. Nous sommes avec toi, Benha ! »

Le combat continue, encore et toujours.

