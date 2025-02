Les Rangers sortis de la coupe par un voisin qui joue en D2

Queen’s Park bat les Rangers.

Outre-Manche, ce dimanche de coupe a été marqué par une victoire sensationnelle de Plymouth, dernier de Championship, contre Liverpool, leader de Premier League (1-0). Dans l’ombre de cette surprise, de l’autre côté du Royaume-Uni, un autre exploit a été réalisé par une écurie de D2.

En Écosse, en huitièmes de finale de coupe, l’actuel cinquième (sur dix) de Scottish Championship a réalisé la performance de sortir les Glasgow Rangers, à Ibrox Park !

Un exploit surprise dans le derby

Pour ne rien gâcher, cette rencontre, aussi déséquilibrée soit-elle, se jouait entre deux équipes d’une même ville ! Sûrement motivés par ce qui s’apparentait donc à un derby entre deux formations de Glasgow, les joueurs de Queen’s Park ont fait tomber les deuxièmes de D1 écossaise dans leur antre, grâce à un but victorieux inscrit par leur attaquant Seb Drozd, à la 69e minute, seulement deux minutes après son entrée en jeu !

Une terrible désillusion côté Rangers, qui laissent donc filer la qualification pour les quarts de finale de la Scottish Cup à son voisin, jusque-là toujours resté dans son ombre. La belle histoire est au contraire totale pour les Spiders, qui bénéficient du statut professionnel depuis six ans seulement. Autre particularité, Queen’s Park joue ses matchs à domicile à Hampden Park, deuxième plus gros stade d’Écosse et résidence des équipes nationales de foot et de rugby.

L’éternel plaisir de voir les petits croquer les gros.

