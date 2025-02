Pepe raconte sa relation avec Cristiano Ronaldo : « Il était là, au chevet, toute la nuit »

Pepe la crapeau, Ronaldo la princesse.

Interrogé par Renascença pour les 40 ans de Cristiano Ronaldo, Pepe s’est confié sur les moments de joie, d’amitié et d’émotions qui ont forgé sa relation avec Cristiano Ronaldo, sur et en dehors du terrain.

« Si c’est une question d’argent, je te donne mon salaire »

À la question du souvenir le plus marquant, Pepe n’hésite pas : « Premier match de la saison (du Real Madrid) contre Valence. Iker Casillas me percute, je me fracasse la tête et file à l’hôpital. Le lendemain, je me réveille et j’apprends que Cris était là, au chevet, toute la nuit ».

Quand Pepe quitte le Real pour le Beşiktaş, Ronaldo tente de le retenir : « Il me disait : “Reste, mec, reste.” Mais moi, je savais que mon temps à Madrid touchait à sa fin. Après 10 ans, je voulais retrouver une autre façon de vivre le football. Et là, il m’a sorti un truc : « Si c’est une question d’argent, je te donne mon salaire. » » Offre refusée. Direction la Turquie pour le défenseur.

Euro 2024. Portugal-France. Élimination aux tirs au but. Pepe et Ronaldo s’enlacent une dernière fois sur le terrain : « J’ai senti, oui… [pause, émotion]. Ça me touche d’en parler. Nos parcours ont été tellement parallèles, on a partagé tellement d’émotions, de joies, de frustrations… ».

Les adieux pleins de douceur d’un duo plus qu’iconique.

