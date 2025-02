Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Dun vs AS Baugy

Tentative de percée sur le côté gauche, en vain, le latéral de l’US Dun, quasiment au point de corner, esseulé, lève intelligemment la tête. Loin d’être pressé, il prend son temps pour faire le bon choix et opte pour un centre millimétré au cœur de la surface de réparation, où il trouve son numéro 9. On vous laisse apprécier la suite.

2/ Sporting Club Abbevillois vs AS Etaples

30 mètres environ de la cage adverse, le numéro 6 ne laisse rien le déconcentrer. Son coéquipier avait l’air d’être un prétendant à ce coup de pied arrêté, mais s’est vite rendu compte qu’il n’avait rien à faire à côté de ce ballon. Bastos limpide, pleine lucarne opposée. Le gardien ne peut que courir sur sa ligne, incapable d’empêcher ce golazo.

3/ FC Roost-Warendin vs ES Lambres-lez-Douai

Lui la pression il la boit comme un verre d’eau. Sur une bonne ressortie de balle, le latéral droit trouve une passe aérienne qui va casser les lignes adverses et directement son avant-centre. Contrôle aérien dans la course, il s’oriente bien, lève la tête et voit le gardien adverse être trop avancé. Petit lob en douceur du gauche. But. Même pas de célébration : arrogance ou impartialité ?

4/ AS Le Taillan vs Jeunesse Sportive Teichoise

Quel plaisir de voir un tel enchaînement. Conservation du ballon par le numéro 8 avec un centre de gravité baissé, une feinte de corps, la bonne passe au bon moment: l’action méritait de finir au fond des filets. Chose faite : le 10 décoche une frappe mi lourde mi flottante du gauche. La trajectoire dite «knuckle» surprend le gardien et fuse sous la barre.

Match – LE TAILLAN AS – LE TEICH JS

5/ CM Floirac vs Andernos Sport

Comment mieux clore ce top but amateur hebdo avec un geste acrobatique ? Malgré les craintes du public, c’est le numéro 8 (et non le 5) qui s’illustre avec un reflexe d’avant centre, une reprise de volée aérienne, avec un rebond criminel pour le gardien, rendant la frappe quasi imparable.

Ce qu’il manque à l’OM pour concurrencer le PSG