Le Bayern tranquille contre le Werder

Bayern Munich 3-0 Werder Brême

Buts : Kane (56e SP et 90e+7 SP) et Sané (82e)

Trois points décrochés en toute sérénité.

À cinq jours de son déplacement à Celtic Park en barrages allers de la Ligue des champions, le Bayern Munich affrontait ce vendredi une autre formation toute de vert et de blanc vêtue, à savoir le Werder Brême. Les Munichois n’ont pas du tout tremblé, contrairement à ce qui s’était produit lors des récentes réceptions de Kiel (4-3) ou de Wolfsburg (3-2). Cette fois, ils ont été sérieux et appliqués de bout en bout, et cela leur a largement suffi pour s’offrir un succès sans appel (3-0).

Opposés à un adversaire inoffensif de bout en bout (deux tirs, aucun cadré), les joueurs de Vincent Kompany ont dû attendre la seconde période pour faire la différence, par l’intermédiaire de Harry Kane. Le buteur anglais a transformé un penalty (56e, 1-0) et l’horizon s’est éclairci pour le Rekordmeister, définitivement mis à l’abri par Leroy Sané (82e, 2-0). Kane, encore lui, a alourdi la marque dans le temps additionnel, encore sur penalty (90e+7, 3-0).

Pour le spectacle, on espère que les Bavarois rencontreront davantage de répondant en Écosse.

