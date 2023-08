Le Bayern s’impose facilement face au Werder

Werder Brême 0 – 4 Bayern Munich

Buts : Sané (4e, 90e), Kane (74e) et Tel (90+4e) pour les Roten

Une première réussie pour Harry Kane.

Après avoir vu la Supercoupe d’Allemagne leur échapper la semaine dernière, le Bayern Munich espérait lancer la saison de Bundesliga en repartant avec les trois points de Brême. Mission réussie pour les joueurs de Thomas Tuchel qui s’imposent 4 à 0.

Pas de round d’observation entre les deux formations. Pour sa première titularisation, Harry Kane arrivé en Bavière depuis une semaine, délivre un caviar dans la profondeur pour Leroy Sané qui ajuste parfaitement Jiri Pavlenka pour permettre au Bayern de prendre les commandes dans cette partie (0-1, 4e). Les Bavarois continuent de pousser pour se mettre à l’abri avec Jamal Musiala (14e, 19e) et Noussair Mazraoui (21e). Le Werder a cru égaliser sur corner mais Niclas Fullkrug a été signalé hors jeu par l’arbitre assistant (9e). Les Werderaner ont souffert mais rentrent au vestiaire avec seulement un petit but de retard.

Le Werder a poussé pour égaliser dès l’entame de la seconde période avec Leonardo Bittencourt, servi parfaitement par Fullkrug mais qui ne parvient pas à envoyer son ballon dans les cages bavaroises (47e). Fullkrug, à la conclusion cette fois, rate sa frappe en pivot (49e). Peu à peu, les joueurs de Thomas Tuchel reprendront l’ascendant dans le jeu et devient de plus en plus dangereux avec la frappe de Kingsley Coman qui s’écrase sur le poteau brêmois (58e). Harry Kane, pour sa première, met définitivement le Bayern à l’abri en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs laissant pantois le gardien du Werder (0-2, 75e). Sané s’offre même un doublé à l’entrée du temps additionnel, sur un service cinq étoiles de Thomas Muller (0-3, 90e). Le festival offensif du Bayern s’achève sur une inspiration géniale de Mathys Tel qui vient inscrire le quatrième but du soir grâce à une frappe surpuissante qui n’a laissé aucune chance à Pavlenka (0-4, 90+4e).

La malédiction continue pour le Werder, toujours pas de victoire face au Bayern au Weserstadion depuis 2008.

Werder Brême (3-5-2) : Pavlenka – Friedl, Veljkovic, Pieper – Jung (Opitz, 79e), Stage (Kownacki, 79e), Lynen (Gross, 68e), Bittencourt (Schmid, 68e), Weiser (Burke, 59e) – Ducksch, Fullkrug. Entraîneur : Ole Werner.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim (De Ligt, 68e), Davies – Kimmich, Goretzka (Laimer, 79e) – Sané, Musiala (Muller, 84e), Coman (Choupo-Moting, 84e) – Kane (Tel, 84e). Entraîneur : Thomas Tuchel.