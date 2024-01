Le Bayern Munich veut récupérer une recrue avant la fin du mercato hivernal

Leroy ne suffit plus au royaume de Bavière.

Confronté à une cascade de blessures (Gnabry, Upamecano, Kimmich, Laimer et depuis samedi dernier, Coman), le Bayern Munich aimerait avancer la date d’arrivée de Bryan Zaragoza en Bavière. Acheté lors de ce mercato hivernal pour 13 millions d’euros par le club en provenance du Granada CF mais resté en Andalousie (son arrivée officielle est prévue pour l’été 2024) pour tenter de maintenir l’actuel 19e de Liga, le nom de l’ailier espagnol est sur toutes les lèvres en Bavière. La raison ? Avec la récente indisponibilité confirmée de l’international français, Kingsley Coman (out pour deux mois), le Rekordmeister se retrouve avec un seul ailier de métier disponible, en la personne de Leroy Sané, insuffisant pour des Munichois actuellement 2es de Bundesliga et en pleine lutte pour le titre avec le Bayer Leverkusen.

Selon AS, les Bavarois tentent de négocier une arrivée imminente du feu follet de Granada, mais la présidente du club andalou, Sophia Yang, refuse catégoriquement cette hypothèse, évoquant le fait que l’Espagnol (22 ans) « possède un contrat » avec les Nazaríes. Granada ne voit aucun intérêt de laisser partir sa meilleure arme offensive – autrice de six buts et de deux passes décisives avec les Granadinistas -, car le maintien est loin d’être assuré (Granada est à six points du premier non-relégable). Le temps est désormais plus que compté pour remplacer l’international espagnol (1 sélection) avant la fermeture du mercato hivernal en Espagne.

« Bryan » a un film à terminer en Andalousie.

Un joueur de Grenade vers le Bayern Munich ?