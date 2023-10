Le Barça arrache le nul face à Grenade

Grenade 2-2 Barcelone

Buts : Yamal (45e+1) et Roberto (85e) pour les Blaugrana // Zaragoza (1re, 29e) pour les Rojiblancos

Les Blaugrana s’en sortent (très) bien.

En clôture de la 9e journée de Liga, le FC Barcelone, invaincu depuis le début de la saison, s’est cassé les dents sur Grenade, 19e, ce dimanche soir (2-2). Tout a mal commencé pour les hommes de Xavi. À la suite d’une récupération haute après seulement 17 secondes de jeu, Bryan Zaragoza a trompé Marc-André ter Stegen d’une superbe frappe croisée (1-0, 1re). La réaction du Barça a été timide, notamment avec des frappes de João Félix (24e) et Lamine Yamal (28e), qui ne donneront rien. Les locaux, eux, ne vont pas tergiverser. Sur un long ballon en profondeur de Gerard Gumbau, Zaragoza, encore lui, a enrhumé Jules Koundé avec un crochet, puis une feinte de frappe avant de conclure d’un extérieur du pied (2-0, 29e). Sublime. Pour ne rien arranger, Jules Koundé s’est blessé au genou lors d’un contact avec son partenaire João Cancelo (40e). Les hommes de Xavi vont tout de même finir par relever la tête. Après un cafouillage dans la surface et un centre de Félix, Yamal a bien suivi et réduit l’écart (2-1, 45+1e). Ce premier but avec le Barça lui permet de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga.

Au retour des vestiaires, les Catalans ont poussé pour égaliser, mais il faut attendre la fin de match et une frappe du droit signée Sergio Roberto pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 85e). Dans la foulée, Zaragoza, trouvé par José Callejón dans la surface du Barça, a fracassé le poteau droit de Ter Stegen (88e). En tout fin de rencontre, Félix va penser offrir la victoire aux Blaugrana, mais Torres est signalé hors jeu (90e+3). Le score en restera là. Les Catalans peuvent s’estimer heureux de repartir avec le point du match nul.

Lewandowski, tu reviens quand ?

Grenade (4-4-2) : Ferreira – Sanchez (Vallejo, 84e), Rubio, Miquel, Neva – Zaragoza, Villar (Petrovic, 58e), Gumbau, Fernandez (Torrente, 58e) – Uzuni (Puertas, 58e), Boye (Callejon, 74e). Entraîneur : Paco Lopez.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Koundé (Araujo, 44e), Christensen, Balde – Lopez (Roberto, 61e), Gündogan, Gavi – Yamal, Torres, Félix. Entraîneur : Xavi.

Lamine Yamal plus jeune buteur de l'histoire de la Liga