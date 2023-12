Un joueur de Grenade vers le Bayern Munich ?

¿ Dónde está Bryan ?

Les médias espagnols annoncent, ce mercredi, la signature de Bryan Zaragoza au Bayern Munich en janvier prochain. L’ailier international espagnol de 22 ans, évoluant actuellement à Grenade, devrait en effet être prêté en Bavière, avec option d’achat. Une trajectoire fulgurante pour celui qui s’est révélé en inscrivant un doublé contre le FC Barcelone, le 8 octobre dernier (2-2), avant de faire ses débuts en sélection quelques jours plus tard.

Si l’option d’achat est levée en fin de saison, le Bayern Munich débourserait 15 millions d’euros, soit un million de plus que la clause libératoire du joueur. Dernier point à régler tout de même : le transfert de Zaragoza serait avant tout une volonté du directeur sportif bavarois, Christoph Freund, et non celle de son entraîneur, Thomas Tuchel.

🚨 Exclusiva 'El Chiringuito' | ¡Bryan Zaragoza jugará en el Bayern!🚨 👏 Buenos días con @ICano7. 🟣https://t.co/PK67wyCYdb pic.twitter.com/arBbtrDf51 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2023

Le Bayern ne pille même plus Dortmund. Les traditions se perdent.

L’entraîneur de Galatasaray serait très remonté contre Thomas Tuchel