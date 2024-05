Grâce à un banger signé De Paul, l'Atlético tape le Celta de justesse

Atlético 1-0 Celta de Vigo

But : De Paul (84e) pour l’Atléti

Pan !

Neutralisé par le Celta de Vigo jusqu’à la 84e minute ce dimanche, malgré une grosse domination, l’Atlético a fait la différence grâce à un sublime enchaînement de Rodrigo De Paul dans les dix dernières minutes, et s’est offert son troisième succès de rang (1-0), après ceux contre l’Athletic et le RCD Majorque. Le club de Bilbao ayant fait nul samedi contre Osasuna (2-2), les Colchoneros s’assurent quasiment le top 4 avec un matelas de huit points (à trois journées du terme) et reviennent au moins provisoirement à trois unités de la dernière marche du podium, occupée par le FC Barcelone qui reçoit la Real Sociedad lundi.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA 😱 QUEL GOLAZO INCROYABLE DE RODRIGO DE PAUL !!! 🤩 Un enchaînement contrôle poitrine + reprise de volée venu d'un autre MONDE !!! 😍 Il sauve l'Atlético avec le but du week-end !https://t.co/QClbBy8QzR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 12, 2024

Faites qu’Antoine Griezmann arrive en confiance à l’Euro, c’est tout ce que l’on demande.