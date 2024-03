Pronostic FC Séville Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville – Celta Vigo : un duel crucial pour le maintien

Cette saison, le FC Séville n’a peut-être pas atteint les mêmes standards que les années précédentes, mais le club espagnol a néanmoins trouvé une certaine stabilité, se maintenant à la 14e place et bénéficiant d’une avance confortable dans la lutte pour le maintien, avec 6 points d’avance sur le premier relégable. Sur leurs 7 derniers matchs de Liga, les Sévillans n’ont concédé qu’une seule défaite, contre le Real Madrid où ils ont bien résisté jusqu’au but de Luka Modric (1-0). Par la suite, ils ont réalisé un exploit en battant la Real Sociedad à domicile (3-2). Cependant, le week-end dernier face à Almeria, le FC Séville a subi un nouveau coup d’arrêt avec un match nul (2-2). Pour leur prochain match contre le Celta Vigo, ils pourront compter sur leurs attaquants en forme de la semaine passée, à savoir Lukebakio et Ocampos.

Il y a eu d’importants changements cette semaine du côté du Celta Vigo. Après avoir subi une lourde défaite (4-0) contre le leader, le Real Madrid, la semaine dernière, ce qui a conduit au licenciement de l’entraîneur Rafa Benitez, le club espagnol se retrouve désormais à seulement deux points de la zone de relégation. Avant cette défaite à l’extérieur le week-end dernier, les Celticos avaient obtenu un match nul contre Cadiz (2-2) et remporté une victoire face à Almeria (1-0). Iago Aspas (5 buts et 5 passes décisives), élément clé de l’équipe, devrait être aligné pour cette rencontre importante dans la lutte pour le maintien, mais cela sera sans doute trop compliqué de prendre des points chez une équipe de Séville de retour en forme.

