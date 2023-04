Pronostic Séville Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville fait un grand pas vers le maintien face au Celta Vigo

La 28e journée de Liga débute vendredi avec un affrontement entre le FC Séville et le Celta Vigo. Le club andalou lutte depuis le début de saison pour se maintenir. Il y a quelques semaines, le FC Séville a connu deux lourds revers contre Osasuna et l’Atlético de Madrid (6-1). En revanche, les Andalous se sont bien repris en remportant 2 de leurs 3 derniers matchs face à Almeria (2-1) et le week-end passé sur la pelouse de Cadix (0-2) grâce à des réalisations d’Ocampos et d’En Nesyri. À la suite de ce succès, le club sévillan a pris 4 points d’avance sur l’Espanyol, première formation relégable. À la suite du revers concédé contre Getafe entre les deux succès, Sampaoli a été licencié pour être remplacé par Mendilibar, qui a donc connu la victoire pour sa première dans le derby face à Cadix. Avec Rakitic, Ocampos, Gueye, Jordan ou En Nesyri, le FC Séville a les joueurs pour décrocher le maintien. En difficultés en début de saison, l’international marocain a retrouvé l’efficacité et sera sans doute le danger offensif majeur en l’absence d’Ocampos, suspendu. À noter qu’à domicile, le club andalou est sur une bonne série depuis la reprise avec une seule défaite concédée contre Osasuna. De plus, la formation andalouse va disputer les quarts de finale de la Ligue Europa face à Manchester United.

En face, le Celta Vigo a effectué une très belle remontée au classement et se retrouve en 10e position du classement. Depuis la reprise, les Galiciens enchaînent les bons résultats, puisqu’ils n’ont perdu que deux fois face à Majorque et à l’Atlético de Madrid. Sur une série de 6 journées sans la moindre défaite, Vigo est calé dans le ventre mou de la Liga, à la 10e place. Après avoir dominé le Rayo Vallecano (3-0) et l’Espanyol (1-3), le Celta a été tenu en échec le week-end dernier à domicile par Almeria (2-2) avec une réalisation du Suisse Seferovic arrivé cet hiver. L’international helvète est venu épauler Iago Aspas, leader offensif de cette équipe depuis de nombreuses années. À domicile, le FC Séville est solide depuis la reprise et pourrait décrocher un succès important dans l’optique du maintien.

