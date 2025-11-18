Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?

Loin des Bleus, loin du cœur ?

Pas forcément. Dans son long entretien accordé à AS publié ce lundi, Karim Benzema a (très légèrement) entrouvert la porte à l’équipe de France, alors qu’il semblait avoir tiré un trait définitif sur les Bleus depuis son message publié sur X en 2022, l’année de sa dernière sélection.

Une ouverture avec Zinédine Zidane ?

À l’heure où Zinédine Zidane est annoncé plus proche que jamais du banc tricolore, l’ancien Madrilène, aujourd’hui à Al-Ittihad, n’a pas tari d’éloges : « Il a tout pour être sélectionneur, il l’a prouvé au Real Madrid. » Et quand on lui parle d’un éventuel retour en Bleu, Benzema avance masqué : « L’équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. »

Pour le reste, l’attaquant aux 97 sélections évoque ses ambitions pour la suite : il veut encore jouer « deux ans », continue de considérer le Real Madrid comme « le meilleur club du monde », et renouvelle un attachement intact à Florentino Pérez.

Sans oublier de prodiguer quelques bons conseils à Kylian Mbappé.

