S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?

CM
Karim Benzema pourrait-il revenir en équipe de France ?

Loin des Bleus, loin du cœur ?

Pas forcément. Dans son long entretien accordé à AS publié ce lundi, Karim Benzema a (très légèrement) entrouvert la porte à l’équipe de France, alors qu’il semblait avoir tiré un trait définitif sur les Bleus depuis son message publié sur X en 2022, l’année de sa dernière sélection.

Une ouverture avec Zinédine Zidane ?

À l’heure où Zinédine Zidane est annoncé plus proche que jamais du banc tricolore, l’ancien Madrilène, aujourd’hui à Al-Ittihad, n’a pas tari d’éloges : « Il a tout pour être sélectionneur, il l’a prouvé au Real Madrid. » Et quand on lui parle d’un éventuel retour en Bleu, Benzema avance masqué : « L’équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. »

Pour le reste, l’attaquant aux 97 sélections évoque ses ambitions pour la suite : il veut encore jouer « deux ans », continue de considérer le Real Madrid comme « le meilleur club du monde », et renouvelle un attachement intact à Florentino Pérez.

Sans oublier de prodiguer quelques bons conseils à Kylian Mbappé.

Deux gros morceaux pour les Bleus en mars

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!