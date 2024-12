Pronostic Toulouse Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enfonce Saint-Étienne

Depuis son retour en Ligue 1, Toulouse a connu un calendrier bien rempli, puisque le TFC a décroché une Coupe de France et a également disputé la Ligue Europa. L’an passé, le club haut-garonnais a réussi à obtenir son maintien tranquillement en réussissant une excellente seconde partie de saison. Pour ce nouvel exercice, les partenaires de Sierro sont actuellement en 10e position avec 5 points de plus que le 1er relégable, qui n’est autre que l’AS Saint-Étienne. En cas de succès ce vendredi, les Toulousains s’offriraient un bol d’air dans la course au maintien. Après avoir connu une entame poussive, Toulouse se montre nettement plus performant lors des dernières journées avec 4 victoires lors des 6 dernières rencontres, avec seulement 2 revers face à deux équipes de tête, le PSG et le week-end dernier à Monaco (2-0). Dans son Stadium, Toulouse a retrouvé son allant en disposant de Reims et Auxerre lors de ses 2 dernières réceptions. Avec Aboukhlal, Sierro, Magri ou King, le TFC possède d’excellents éléments.

En face, l’AS Saint-Étienne connaît un retour en Ligue 1 compliqué. Le club stéphanois a réussi à accrocher quelques points à Geoffroy-Guichard, mais livre la plupart du temps des prestations de piètre qualité. Ce fut notamment le cas le week-end dernier face à l’Olympique de Marseille. En effet, dans cette affiche, les Stéphanois ont été « tendres » dans tous les secteurs de jeu et ont permis aux Phocéens de s’imposer sans avoir à forcer. Ces prestations interrogent les nouveaux dirigeants du club qui devraient passer à l’action lors du mercato pour renforcer le groupe dépourvu de nombreux joueurs. Ce vendredi, Olivier Dall’Oglio va récupérer Boakye, mais déplorera toujours de nombreux absents, avec Old, Moueffek, Wadji, Briancon, Macon et Nadé. Loin de ses bases, l’ASSE n’a pris qu’un seul point et devrait de nouveau souffrir ce vendredi face à une formation toulousaine solide lors des dernières journées. Sur une bonne dynamique, le TFC devrait facilement dominer des Verts bien pâles, et King (4 buts sur les 6 dernières journées) se régaler des largesses défensives stéphanoises.

