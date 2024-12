Pronostic Bastia Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia et Guingamp dos à dos

Bastia a connu une traversée du désert avec la relégation administrative dans les divisions inférieures mais est rapidement parvenu à retrouver la Ligue 2. Proche de monter il y a 2 saisons en Ligue 1, le Sporting a en revanche lutté pour conserver sa place l’an passé. Cet été, les dirigeants ont confié l’équipe à Tavenot. Le nouveau coach de Bastia voit son équipe être calé en milieu de tableau à la 10e place. Ce classement peut paraître surprenant quand on sait que le club corse et avec le Paris FC, la formation qui a concédé le moins de revers, seulement 2 en 15 journées. Le problème des Corses vient du fait qu’ils accumulent les matchs nuls, avec pas moins de 10 en 15 journées, qui ne leur permet pas d’avancer au classement. Lors de ses 9 derniers matchs, Bastia a signé 8 nuls pour un revers, et n’a jamais perdu à domicile. À noter que Bastia fait face à une relégation administrative en fin de saison.

En face, Guingamp fait partie de ce lot d’équipes qui visent les playoffs. Actuellement, l’En Avant occupe la 6e place avec seulement 1 point de retard sur Annecy, qui occupe le dernier strapontin pour les barrages. Depuis sa défaite dans le derby face à Lorient, la bande à Ripoll s’est reprise en dominant successivement Amiens (3-0) et en s’imposant dans les dernières minutes chez la lanterne rouge, Martigues (0-1). Les Bretons veulent faire fructifier cette victoire à l’extérieur en ramenant au moins un point de Corse. Depuis le début de saison, les Guingampais ont un bilan équilibré en déplacement avec 3 succès pour 4 revers. Solide depuis le début de saison, Bastia devrait conserver son invincibilité à domicile et signer au moins un nul face à une équipe de Guingamp qui est en forme.

