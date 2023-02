Pronostic Bastia Guingamp : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Bastia se reprend face à Guingamp

Pour sa deuxième saison en Ligue 2, Bastia rencontre moins de difficultés que lors de son retour l’an dernier. En effet, le Sporting est calé dans la première partie de tableau à la 7e place. Les Bastiais possèdent 11 points d’avance sur la zone de relégation et 6 de retard sur Sochaux, 2e. Dans le coup pour la montée il y a quelques semaines, la bande de Régis Brouard vient de s’incliner lors des 2 dernières journées face à Caen (3-1) et surtout à domicile contre Quevilly Rouen (0-1). Ce revers est venu mettre fin à une belle série de 4 succès consécutifs à Armande Cesari en Ligue 2. Bastia veut reprendre sa marche en avant et compte pour cela sur le soutien de son public. Brouard s’appuie sur son collectif avec Vincent, Djoco, Alfarela ou Van Den Kerkhof pour accrocher des résultats.

De son côté, l’En Avant Guingamp avait connu une très bonne entame de championnat, au point d’en faire l’un des candidats à la montée. Par la suite, le club breton a perdu de sa superbe en se montrant très irrégulier dans ses performances. Actuellement, les protégés de Stéphane Dumont se trouvent en 10e position avec 10 points de retard sur Sochaux et 7 d’avance sur la relégation. Les Guingampais se sont donné un peu d’air le week-end dernier en prenant le meilleur sur Valenciennes (3-1) après s’être inclinés successivement face à Quevilly et Nîmes. L’En Avant espère désormais lancer le début d’une série face à Bastia. Devant son public où il a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, Bastia devrait se reprendre après son revers contre Quevilly en dominant une équipe guingampaise inconstante.

