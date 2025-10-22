Ousmane Dembélé : « Notre carton rouge, on aurait pu l'éviter  »

Pas content ? Buteur.

Pour son retour à la compétition après sa blessure à la cuisse survenue avec les Bleus le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé a inscrit le sixième but parisien de la soirée. Interrogé en fin de partie, le Ballon d’or 2025 a assuré retrouver ses « sensations petit à petit ».

Le carton rouge de Zabarnyi point noir de la soirée parisienne

« On a bien bien démarré le match en ouvrant le score. On a eu une période un peu difficile où il y a eu beaucoup de cartons jaunes, des cartons rouges aussi. Notre carton rouge, on aurait pu l’éviter. C’est comme ça, mais on est resté dans le match, avec deux buts juste avant la mi-temps qui nous ont fait du bien, a commenté l’attaquant français. On avait plus qu’à dérouler en seconde période. »

LE BALLON D'OR EST DE RETOUR, OUSMANE DEMBÉLÉ MARQUE 3 MINUTES APRÈS SON ENTRÉE EN JEU 🤩 Quelle manière de célébrer son 100ème match avec le PSG 👏#B04PSG | #UCL pic.twitter.com/HjvbP0K14p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025

Pour sa centième avec le PSG, Dembélé s’est donc offert une nouvelle réalisation qu’il n’a pas hésité à commenter après le match : « J’ai vu l’occasion arriver, un bon ballon de Bradley que je n’avais plus qu’à mettre au fond ». Mais pas question de se reposer sur ses lauriers : « Cela compte de marquer sept buts, il faut continuer comme ça. Ce n’est que la première partie de la saison, il va falloir être juste dans les clous en Ligue des champions et en championnat ».

Brest est prévenu.

