  • C1
  • J3
  • Villarreal-Manchester City (0-2)

Manchester City coule Villarreal

Manchester City coule Villarreal

Villarreal CF 0-2 Manchester City

Buts : Haaland (17e), Bernardo Silva (40e) pour les Cityzens

Sans forcer.

Villarreal comme Manchester City restait sur un match nul lors de la dernière journée, mais ce sont bien les protégés de Pep Guardiola qui se sont imposés au stade de la Céramique (0-2) après avoir fait la différence lors du premier acte.

La ballade des Mancuniens heureux

Après un premier quart d’heure d’observation entre les deux formations, Erling Haaland a remis les pendules à l’heure en coulant une première fois le Sous-Marin jaune en reprenant parfaitement l’offrande de Rico Lewis au point de penalty (0-1, 17e). Même scénario pour le deuxième but mais avec cette fois Savinho au centre et Bernardo Silva pour le reprendre de la tête et mettre les Cityzens à l’abri (0-2, 40e).

En seconde période, les Skyblues se sont contentés de gérer leur avance. Les protégés de Marcelino auraient pu réduire la marque grâce à Pape Gueye (71e) ou Tanitoluwa Oluwaseyi (90e) mais Gianluigi Donnarumma ou les montants mancuniens se sont dressés devant les attaquants groguets.

Le Sous-Marin jaune est devenu bleu.

