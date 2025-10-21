Thomas Meunier va lancer sa carrière de consultant en Ligue des champions

Le retour de Meunier en Ligue des champions !

Oui, Thomas Meunier, le même qui s’apprête à recevoir le PAOK ce jeudi avec le LOSC en Ligue Europa, lancera la veille sa carrière de consultant. Le défenseur lillois sera aux commentaires de la rencontre de Ligue des champions entre l’Union saint-gilloise et l’Inter Milan ce mercredi soir, pour la chaine belge Pickx+ Sports (pas facile à dire).

Un média dans lequel il est déjà apparu en costard lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or et avec lequel il s’apprête à enfiler cette fois-ci son costume de consultant.

L’après-carrière anticipée ?

À 34 ans, Thomas Meunier sera en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain. Considéré comme l’un des tauliers des hommes de Bruno Genesio, le Belge a tenu à rassurer en affirmant qu’il « espérer encore jouer quelques années », à la DH Sports

« C’est vrai que là, c’est une expérience, une découverte tout simplement et l’occasion pour moi de faire connaissance avec des consultants et des analystes qui ont une carrière footballistique et qui partagent la même passion que moi, assure l’ancien latéral du PSG. Dans le futur, je pourrais travailler pour une chaîne de télévision. Ça pourrait être une option. »

Bientôt sur D’art d’art ?

