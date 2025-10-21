Plus de 200 supporters napolitains interpellés avant PSV–Naples

Des supporters dans les stades à l’extérieur, ça va devenir une denrée rare.

À quelques heures du coup d’envoi entre le PSV Eindhoven et Naples en Ligue des champions, ce mardi soir (21 h), la tension est déjà montée d’un cran aux Pays-Bas. Selon l’AFP, la police néerlandaise a arrêté plus de 200 supporters italiens pour des comportements jugés provocateurs dans le centre d’Eindhoven, dans la nuit de lundi à mardi.

Selon les autorités, plusieurs groupes de fans napolitains se sont livrés à des agissements « provocateurs », poussant les forces de l’ordre à procéder à de nombreuses interpellations avant cette rencontre classée « à haut risque ».

Pas de stade pour ces messieurs

Après avoir été entendus, les supporters concernés ont finalement été relâchés. Tous ont écopé d’une amende et ont été interdits d’accès au match ainsi qu’au centre-ville. « Les supporters arrêtés ne seront pas autorisés à assister à la rencontre », a précisé la police, qui déploiera un dispositif renforcé autour du Philips Stadion. Les forces de l’ordre appellent par ailleurs les fans à faire preuve de retenue pour permettre le bon déroulement de la soirée.

Normal que les Napolitains s’énervent, l’image de leur idole est à vendre

