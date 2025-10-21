Les héritiers de Maradona et l’ex-manager d’Avicii vont vendre des produits dérivés du joueur

Le Pibe aux œufs d’or.

Après le litige sur les droits à l’image avec EA Sports, les héritiers de Diego Maradona se remettent au travail pour tirer profit du défunt champion du monde. Les cinq détenteurs des droits se sont associés à l’entrepreneur irano-suédois Ash Pournouri et son entreprise Electa Global pour produire, distribuer et vendre des produits dérivés à l’effigie de l’argentin.

« Il s’agit de préserver qui était Diego »

Près de cinq ans après le décès de l’icône, ses enfants ont mis du temps à se lancer dans le grand bain du marketing par peur de tâcher l’image de leur père. L’ex-manager d’Avicii a réussi à les convaincre après beaucoup de temps à essayer de gagner leur confiance, selon l’AFP. « Le nom de notre père a une signification immense pour des millions de personnes à travers le monde, disent-ils auprès de l’agence de presse. Ce n’est pas seulement une question de produits […] Il s’agit de préserver qui était Diego, sa passion, son énergie et son amour des gens. »

Une semaine après le blocus de la Place Maradona à Naples par des commerçants mécontents de se faire déloger de la zone touristique, une nouvelle ère s’annonce maintenant. À voir qui d’Ash Pournouri, ou des petits vendeurs ambulants aura le monopole commercial sur les goodies.

