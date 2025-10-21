Arsenal carjacke l’Atlético

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Buts : Gabriel (57e), Martinelli (64e), Gyökeres (67e, 70e) pour les Gunners

Le bus de l’Atlético était mal garé.

Encore invaincu en Ligue des champions cette saison, Arsenal a continué sur sa lancée face à l’Atlético de Diego Simeone dans une rencontre qui aurait dû être la quintessence du Cholismo, mais qui aura finalement vu les Gunners s’imposer 4 à 0. La première mi-temps ne restera toutefois pas dans les livres d’histoire, avec une multitude de frappes des Gunners qui ont surtout eu pour effet de permettre à Jan Oblak de continuer son échauffement, à l’instar de celle de Bukayo Saka (19e).

S’imposer en moins de quinze minutes, mode d’emploi

Le match s’est tout de même emballé dans le second acte. Alors que l’Atléti ne s’était offert aucune occasion durant les 45 premières minutes, l’inévitable Julián Álvarez a tenté de braquer l’Emirates, mais sa tentative s’est écrasée sur la transversale des Gunners. Si Oblak est parvenu à contenir les offensives anglaises, notamment de Viktor Gyökeres (53e), il n’a pas pu empêcher Gabriel de propulser le ballon au fond de ses filets sur le coup franc parfaitement exécuté de Declan Rice (1-0, 57e).

Si les coups de pied arrêtés restent l’arme secrète des protégés de Mikel Arteta cette saison, les offensifs d’Arsenal peuvent aussi se teinter de réalisme sur des actions plus classiques. Gabriel Martinelli (2-0, 64e), puis Gyökeres (3-0, 67e) sont tous deux parvenus à tromper la vigilance d’Oblak. Mais le buteur en série suédois ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin et trois minutes après son premier but, Viktor Lecter s’est offert un doublé… sur un corner frappé par Gabriel (4-0, 70e). Arsenal conserve son invincibilité et continue d’occuper les premières places du classement avant de se rendre à Prague lors de la prochaine journée. De leur côté, les Colchoneros recevront l’Union saint-gilloise.

Il ne manquait qu’un penalty à Arsenal pour réussir le triple but sur coup de pied arrêté.

