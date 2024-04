João Félix n’est pas le roi des pronostics

En voilà un qui ne sera jamais suspendu pour paris sportifs.

Déjà éliminé par le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, João Félix a subi une deuxième défaite : ses prédictions concernant les équipes qualifiées en demi-finales se sont révélées complètement erronées, puisque le joueur du Barça n’a réussi à prévoir aucun des vainqueurs de ces quatre doubles confrontations.

Dans un entretien à Tot Costa, le Portugais avait tenté un pari : « Je pense que City, Arsenal, l’Atlético et nous allons passer. » Après la victoire du Real Madrid aux tirs au but face à Manchester City, aucune de ces quatre équipes ne s’est donc qualifiée. Avec le Barça relégué à huit points du Real en championnat, João Félix n’a plus grand-chose à espérer de l’exercice 2023-2024. Même chose pour l’Atlético, qui devrait connaître une nouvelle saison blanche.

Il lui reste le Clásico ce week-end pour essayer d’être dans le vrai.

