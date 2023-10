Affaire des paris sportifs en Italie : grosse cote, gros gain, grosses emmerdes

Depuis quelques jours, le football italien fait face à un nouveau scandale : les paris sportifs. Si pour le moment, seuls les noms de Fagioli, Zaniolo et Tonali sont sortis, le phénomène pourrait bel et bien prendre de l’ampleur dans les prochaines heures.

Fabrizio Corona. En quelques heures, ce mannequin/show man/agent de star est devenu le paria du football italien. « Je suis simplement une personne informée des faits », aime-t-il rappeler sur ses réseaux sociaux. Mercredi dernier, une première bombe explose sur la planète Calcio. À travers une story postée sur Instagram, le playboy de 49 ans, par ailleurs ancien compagnon de Belén Rodriguez, avance que Nicolò Fagioli, milieu de terrain de la Juve, est mouillé dans une affaire de paris sportifs sur des sites illégaux. En parallèle, le parquet de Turin mène déjà l’enquête depuis plusieurs mois à ce sujet, et les révélations faites par Corona permettent d’accélérer les choses. Le mercredi matin à l’aube, Fagioli voit débarquer chez lui une dizaine d’enquêteurs. L’international italien est accusé de paris sportifs sur des sites illégaux, qui lui ont permis de ne pas avoir à décliner son identité. Si sur le terrain, Fagioli est serein face à la pression, ce n’est pas le cas face aux enquêteurs. Il avoue avoir parié à plusieurs reprises sur différents matchs, pour un montant qui s’élèverait à une centaine de milliers d’euros. Le parquet de la Fédé italienne et son procureur Giuseppe Chinè, en coopération avec le parquet de Turin, se chargent immédiatement de l’affaire. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

« S’ils étaient innocents, ils n’auraient pas quitté le rassemblement »

Entre temps, Fabrizio Corona – qui travaille par ailleurs avec les enquêteurs en leur fournissant certaines informations et certaines preuves – lâche une deuxième bombe, moins de 24 heures avant la première. Cette fois-ci, ce sont deux nouveaux internationaux qui sont accusés de paris sportifs sur des sites illégaux : Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo. Ça tombe bien, les deux milieux de terrain se trouvent à Coverciano, en rassemblement avec la Nazionale. Aux alentours de 18 heures ce jeudi, les Carabinieri et les enquêteurs débarquent au centre du football italien. Tonali et Zaniolo sont immédiatement interrogés, sous le regard de Gianluigi Buffon, présent en tant que chef de la délégation.

Selon la Gazzetta dello Sport, Zaniolo aurait confié lors de cet interrogatoire avoir joué au Blackjack sur une application, sans savoir que celle-ci était illégale. Si rien n’a été rendu public de cette discussion, les deux hommes sont priés de faire leurs valises et de quitter le rassemblement, le temps de l’enquête. Leurs téléphones, ordinateurs et tablettes ont également été saisis par les enquêteurs. « Si je n’avais pas balancé les noms, ils ne seraient jamais allés à Coverciano, à moins de trois jours d’un match de l’Italie, explique Fabrizio Corona au micro de Sportitalia. Si Tonali et Zaniolo étaient innocents, ils n’auraient pas quitté le rassemblement. »

Scandale national en approche ?

Reste que l’affaire pourrait bien prendre encore plus d’ampleur. Comme l’explique le quotidien La Repubblica, les fouilles menées sur le téléphone de Fagioli ont révélé le nom d’une dizaine d’autres joueurs potentiellement mouillés dans cette affaire, dont un de la Juve. « Nous n’avons pas été en mesure de prendre au sérieux le problème des jeux d’argent et le problème de l’addiction chez les plus jeunes », a réagi Andrea Abodi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports italien compte bien prendre ce problème très au sérieux : « Nous ne devons pas détourner le regard, surtout pas, et comprendre l’ampleur du phénomène. Nous serons capables d’y faire face ensemble, et cela passera forcément par des décisions douloureuses. » De son côté, Fabrizio Corona ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ce vendredi, toujours sur son compte Instagram, il a promis qu’un « nouveau nom va sortir aujourd’hui », précisant qu’il s’agissait d’un « joueur de la Roma ».

Mais alors que risquent les joueurs impliqués dans cette affaire ? Au niveau sportif, comme le stipule l’article 24 du Code de la justice sportive, il est « strictement interdit pour un sportif professionnel de parier, mais également obligatoire de le dénoncer en cas de connaissance ». Il est par ailleurs précisé que les sanctions peuvent aller jusqu’à trois ans de suspension minimum et une amende de 45 000 euros. À noter que les suspensions sont applicables sur toutes les compétions internationales, sous la tutelle de la FIFA et de l’UEFA. Autrement dit, pour Zaniolo (Aston Villa) et Tonali (Newcastle), qui évoluent actuellement en Premier League, la sanction prononcée par la justice du sport italien sera applicable en Angleterre. Mais ces trois joueurs sont également accusés d’avoir parié sur des sites illégaux. Et sur ce point, la justice italienne est stricte : « Toute personne qui participe à des jeux de loterie ou des concours de paris sur des sites jugés illégaux sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans. » L’enquête menée est encore en cours et il faudra attendre au moins 60 jours pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, qui pourrait devenir un scandale d’État, avec la potentielle présence d’organisations criminelles et mafieuses derrière tout cela.

Les entraîneurs doivent-ils faire preuve de pédagogie avec le monde extérieur ?