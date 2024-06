Memphis Depay et Mario Hermoso ne seront plus à l’Atlético la saison prochaine

Cholo veut du neuf.

L’Atlético a annoncé ce dimanche le départ de trois de ses joueurs, plus ou moins importants cette saison sous le maillot rojiblanco. Ce n’est pas une surprise pour Memphis Depay, qui avait déjà fait ses adieux aux supporters via un message énigmatique sur son compte Instagram. Son départ est suivi par ceux de Mario Hermoso, notamment courtisé par des clubs italiens, Gabriel Paulista, pourtant arrivé en janvier dernier seulement dans la capitale espagnole, et Vitolo, blessé depuis de nombreux mois.

Hermoso, Memphis y Paulista no continuarán como rojiblancos la próxima temporada. ¡Os deseamos mucha suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales! ➡ https://t.co/iyvjxMk7hI pic.twitter.com/e6n5DHCTAE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2024

Un autre départ pourrait survenir prochainement : celui de Morata, qui a récemment ouvert la porte à un transfert.

