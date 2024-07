Deuxième tour préliminaire C1 : les gros sans pitié avec les petits

Merci pour la participation.

Onze des quatorze matchs aller du deuxième tour préliminaire de Ligue des champions se sont déroulés ce mardi dans toute l’Europe, et, à moins de plusieurs miracles, les clubs des plus petits pays européens peuvent dire au revoir à la C1. Tarif salé, 4-0, pour Bodø/Glimt, champion de Norvège, face à RFS (Lettonie) et pour Jagiellonia Białystok, champion de Pologne face au FK Panevėžys (Lituanie). 4-1 pour le Malmö FF, champion de Suède face au KÍ Klaksvík (îles Féroé) de l’ancien bordelais Cédric Yambéré. Ferencváros a été plus dur, collant cinq buts aux gallois de The News Saints.

L’autre danse de la soirée est l’œuvre du Dynamo Kyiv, qui s’est imposé 6-2 face au Partizan de Belgrade à Lublin, en Pologne. Mykola Shaparenko, qui a joué (et marqué) lors de l’Euro cet été, a ouvert le score pour le club ukrainien. Tous les perdants continueront à jouer en tour préliminaires de Ligue Europa.

«Динамо» громить «Партизан» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 👊 🇺🇦 Динамо 6️⃣:2️⃣ Партизан 🇷🇸 Слава Україні! 💙💛 pic.twitter.com/lWj1S6P1M7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2024

Finalement, seuls le Petroclub de Moldavie (0-1 face à l’Apoel Nicosie), Lincoln à Gibraltar et les Shamrock Rovers en Irlande (0-2 face à Qarabag et au Sparta Prague) peuvent légitimement croire à leur chance au match retour, la semaine prochaine. Dans la même soirée, Fenerbahçe a pris une option pour retrouver Lille en barrages, s’imposant (4-3) sur le terrain de Lugano, en Suisse.

Le club de Lugano n’a rien à voir avec l’ancien du PSG, Diego qui, s’il avait joué tout seul, n’aurait pas réussi à marquer trois buts. Ni même un.

