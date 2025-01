L’OGC Nice évite la dernière place de la Ligue Europa

OGC Nice 1-1 Bodø/Glimt

Buts : Bouanani (74e) pour les Aiglons // Bjørkan (54e) pour les visiteurs

Jeudi noir.

Les Niçois sortent de la C3 sans avoir mené au score une seconde. Trois nuls et cinq défaites en huit matchs, une campagne honteuse pour les Aiglons qui prennent la porte après un nul pénible face à Bodø/Glimt (1-1). Franck Haise avait prévenu juste avant la rencontre : gagner était un « devoir moral ». Ses joueurs n’ont pas le sens des priorités et doivent leur avant-dernière place à Qarabağ, bon dernier. Bodø/Glimt voulait lui bien bosser et finir dans les huit premiers. C’est raté.

Pas d’affluence, pas d’influence

Sous la pluie, dans un stade vide et portés par Sofiane Diop capitaine une semaine après la déroute à Elfsborg, les jeunes niçois n’ont rien montré. En première période, ils ont laissé le ballon aux Norvégiens. Seul Håkon Evjen est parvenu à déclencher à la sortie de la surface (20e). Poteau.

Mieux organisé, ce qui est le nécessaire contre des joueurs qui ne peuvent pas voir la C3 en peinture, Bodø/Glimt a donné meilleure impression. En seconde mi-temps, Kasper Hogh a glissé juste avant sa tête sur un centre de Jens Petter Hauge (47e), ancien du Milan et de Francfort. Le quart de finaliste de la C4 en 2022 a élevé un tout petit peu son niveau de jeu. Juste ce qu’il faut pour éteindre la sono de l’Allianz Arena et les fantômes niçois. Un corner repoussé par les Niçois revenait sur Isak Määttä, qui a décalé Fredrik Bjørkan, seul au point de penalty (0-1, 54e). Nice était alors avant-dernier et devait son piètre salut au Dynamo Kyiv, infoutu de battre les Lettons du RFS. Sauf que les Ukrainiens ont ouvert le score.

Les Niçois se sont alors un peu réveillés. Emmenés par la fougue de Gaëtan Laborde, rentré à la mi-temps, ils revenaient grâce à Badredine Bouanani, au bout d’un beau travail de Laborde, sur le côté droit (1-1, 74e). La 35e place est sauvée. C’est tout. Le tableau reste bien moche.

OGC Nice (3-4-3) : Dupé – Abdelmonem, Bombito, Nandjou (Clauss, 64e) – Mendy, Camara, Diop (cap.) (Boudaoui, 78e), Abdi (Bard, 64e) – Bouanani, Moukoko (Cho, 78e), Bousnina (Laborde, 46e). Entraîneur : Franck Haise.

Bodø/Glimt (4-3-3) : Haikin – Sjøvold, Nielsen, Gundersen, Bjørkan – Evjen (Fet, 54e), Berg, Saltnes (cap.) (Auklend, 82e), Määttä (Zugelj, 89e), Hogh (Heimersen, 82e), Hauge (Sorli, 82e). Entraîneur : Xhaja.

L'Allianz Riviera pas loin de la plus faible affluence de son histoire