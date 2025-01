La Lazio 1ère, Fenerbahçe qualifié de justesse, ce qu'il faut savoir de la dernière journée de C3

Le Tirliti de Canal + a un peu moins retenti, mais le deuxième plus grand multiplex de l’histoire du foot a offert du suspens, des buts de dingue et des belles histoires. Les voici.

→ L’histoire de la soirée

Beşiktaş, Malmö, Hoffenheim, de belles équipes prennent la porte. Braga en fait partie. Il ne s’est pas qualifié à cause la différence de buts. Les Portugais ont pourtant battu la Lazio Rome, première de la phase de ligue (1-0). Ricardo Horta avait ouvert le score, Braga a poussé toute la rencontre, jusqu’au temps additionnel. Un petit but suffisait alors aux coéquipiers de João Moutinho pour arracher une qualification. João Ferreira a alors repris un centre, raté son tir. Le ballon est arrivé dans les pieds de Gabri Martínez qui a marqué… Hors-jeu. Le but a été refusé, et Braga s’est effondré.

Fenerbahçe en a profité. Pas qualifié après l’ouverture du score de Midtjylland, son adversaire du soir, les Turcs se sont remis à leurs deux buteurs : Youssef En-Nesyri, d’un piqué, puis Edin Džeko, du bout du pied, ont sauvé les Mourinho boys (2-2). Ils affronteront Bodø/Glimt ou Anderlecht en barrages. Torpillé par Tottenham (0-3), les Suédois d’Elsborg finissent avec autant de points mais sont 26e pour une différence de buts particulière de … -3.

→Ceux qui regarderont les barrages dans leur canapés

Si le premier, la Lazio, a perdu et pourrait rencontrer la Roma lors d’un éventuel huitième, ses poursuivants ont assuré. L’Athletic Club a a plié Plzeň (3-1), Manchester United s’est baladé Roumanie contre le FCSB (2-0), et Tottenham, emmené par ses petits anglais, s’est un peu rassuré contre Elfsborg (3-0). L’Olympiakos, tranquille contre le bonnet d’âne Qarabağ (3-0) et les Rangers, contre l’Union Saint-Gilloise (2-1), intègrent eux le top 8.

→ Les galériens

L’AS Roma a battu Francfort dans un match difficile (2-0) grâce au but d’un compère du Citizen Abdukodir Khusanov : Eldor Shomudorov. Un but en Serie A, un en coupe d’Italie et un en Ligue Europa, bilan cohérent pour l’Ouzbèque. Ils peuvent rencontrer le FC Porto en barrages.

Twente verra aussi ces barrages. Les Néerlandais ont poussé pour venir à bout de Beşiktaş (1-0). Sem Steijn avait tiré sur le poteau, et Daan Rots, après un joli mouvement collectif, a hissé son équipe à la 23e place. Les Turcs d’Ole Gunnar Solskjær, sixièmes en championnat, sont éliminés.

→ Le top but de la soirée

Il y avait du choix lors de ce Ferencváros – AZ Alkmaar. Un match terminé sur le score de 4-3 dans une ambiance de dingue, sublimé par le but d’Adama Malouda Traoré, un missile envoyé de son pied gauche. Pour la petite histoire, l’international malien a disputé quatre matchs avec le FC Metz.

⚽️ GOAL: Adama Malouda Traoré 🇪🇺 Ferencvaros 2-0 AZ Alkmaarhttps://t.co/XUh2dVF2uB — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 30, 2025

→ Le meilleur buteur est un ancien vendeur de sel

Meilleur buteur de la C4 la saison dernière, Ayoub El-Kaabi est en passe de récidiver à l’étage supérieur. L’international marocain, auteur d’un doublé ce soir, a scoré son septième but de la saison en C3. Le grand hongrois Barnabas Varga, buteur ce soir avec Ferencváros, devra s’accrocher pour choper la place de meilleur buteur de la Ligue Europa à l’ancien vendeur de sel.

Ajax 2-1 Galatasaray

Buts : Traoré (23e) et Kian (58e) pour les Néerlandais //Osimhen (90e +4) pour les Turcs

Anderlecht 3-4 Hoffenheim

Buts : Vázquez (18e), Goto (79e) et Augustinsson (88e) pour les Belges // Hranáč (41e), Bischof (54e), Mokwa Ntusu (59e) et Hlozek (65e) pour les Allemands

AS Roma 2-0 Eintracht Francfort

Buts : Angeliño (44e) et Shomurodov (69e) pour les Italiens

Athletic Club 3-1 Viktoria Plzeň

Buts : Nico Williams (25e), Álvarez (64e) et Martón (90e +5) pour les Espagnols // Havel (71e) pour les Tchèques

Expulsion : Vašulín (89e) côté Plzeň

Sporting Braga 1-0 Lazio

But : Horta (6e) pour les Portugais

Dynamo Kyiv 1-0 Rigas FS

But : Pikhalyonok (76e) pour les Ukrainiens

FCSB 0-2 Manchester United

Buts : Dalot (60e) et Mainoo (68e) pour les Anglais

Ferencváros 4-3 AZ Alkmaar

Buts : Ben Romdhane (9e et 45e), Traoré (34e) et Varga (SP, 82e) pour les Hongrois // Mijnas (76e et 90e +5) et Parroot pour les Néerlandais

Maccabi Tel-Aviv 0-1 Porto

But : Nico (58e) pour les Portugais

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Buts : Diao (27e) et Byskov (86e) pour les Danois // En-Nesyri (39e) et Džeko (47e) pour les Turcs

Olympiakos 3-0 Qarabağ

Buts : El-Kaabi (56e et 60e) et Biancone (89e) pour les Grecs

Rangers 2-1 Union Saint-Gilloise

Buts : Raskin (21e) et Černý (55e) pour les Écossais // Mac Allister (83e) pour les Belges

Real Sociedad 2-0 PAOK

Buts : Oskarsson (43e et 48e) pour les Espagnols

Slavia Prague 2-2 Malmö

Buts : Chory (46e) et Schranz (76e) pour les Tchèques // Ali (69e) et Bolin (71e) pour les Suédois

Tottenham 3-0 Elfsborg

Buts : Scarlett (70e), Ajayi (84e) et Moore (90e +4) pour les Anglais

Twente 1-0 Beşiktaş

Rots (76e) pour les Néerlandais.

