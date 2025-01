À 17 ans, il brise le record du plus jeune buteur anglais depuis 1957

Mikey mousse.

Ce jeudi, Tottenham a plié l’IF Elfsborg lors de la dernière et huitième journée de Ligue Europa (3-0) avec des buts de Dane Scarlett, Oyindamola Ajayi et surtout Mikey Moore à la 90e+4. 17 ans et 172 jours au compteur, Moore est déjà dans l’histoire, en faisant sauter un record vieux de 68 ans.

Mikey Moore is now England's youngest ever scorer in a major European competition. He breaks Jimmy Greaves' record which has stood since 1957. 🤯#BBCFootball #UEL #THFC pic.twitter.com/wPsuiwx2Em — BBC Sport (@BBCSport) January 30, 2025

Le plus jeune buteur anglais dans une compétition européenne

Ciao, Jimmy Greaves, 17 ans et 245 jours en 1957 avec le London XI contre Lausanne-Sport : place au numéro 47, ailier gauche, born and raised in London qui marque son premier but chez les pros, qui fait de lui le plus jeune buteur anglais dans une compétition européenne majeure.

Been saying man Mikey Moore is generational. Ik a Hazard regen when I see one https://t.co/nfv94R5LUg pic.twitter.com/RRLno2zLZh — Jemz™️#SurvivingLavia&Disasi (@Jemzfrmche) January 30, 2025

Reste plus qu’à revenir en 1966.

