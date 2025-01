Kevin Danso encore coincé

Danzo pris dans un sharingan.

C’est en tout cas l’impression que donnent les mercatos du défenseur, Kevin Danso, tant ils sont complexes. En effet, L’Équipe annonce ce vendredi que l’Autrichien, parti pour signer à Rennes, n’a toujours pas bougé de Lens. S’il n’est pas convoqué dans le groupe qui se déplace à Montpellier, Danso ne sait toujours pas où il évoluera pour les six prochains mois, alors que la période de transferts touche à sa fin.

Car à Rennes, d’autres candidats se sont ajoutés. Wolverhampton tiendrait la corde (prêt payant de 5 millions d’euros et option d’achat à 25), mais le joueur ne serait pas forcément séduit par le projet. Autre équipe anglaise : Aston Villa, dont l’offre – non précisée – est en étude à Lens. Enfin, reste la Juventus, qui a proposé un prêt payant de 2,5 millions d’euros, sans option d’achat. Après avoir manqué son transfert à la Roma l’été dernier pour une incompréhensible histoire administrative, Kevin Danso se retrouve donc dans la même situation, avec le froid en plus.

Jouer le maintien en Premier League ou un huitième de Ligue des champions : l’hésitation est folle.

