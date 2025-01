Paulo Fonseca à l’OL, c’est officiel

Vas-y, Fonse ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher !

C’est officiel : Paulo Fonseca débarque à l’OL pour prendre la suite de Pierre Sage selon un communiqué du club : « Ce choix, pris à l’unanimité par John Textor et l’ensemble de la direction sportive, s’inscrit dans la volonté de redonner à l’Olympique lyonnais une ambition forte, tant sur la scène nationale qu’européenne. »

Ce changement éclair fait du technicien portugais – viré par l’AC Milan le 30 décembre dernier – le nouvel homme fort des Gones. Un parcours en mode Inter-rail pour celui qui a débuté en 2012 à Paços de Ferreira, et qui a trimballé sa philosophie de jeu aux quatre coins de l’Europe : Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Rome, Lille et Milan. Entre hauts et bas, c’est surtout à Lille qu’il a laissé des souvenirs impérissables.

Rendez-vous dimanche au Vélodrome

À presque 52 piges, Fonseca reste fidèle à sa vision : un football offensif, basé sur la possession et les transitions rapides. Son schéma préféré ? Le 4-2-3-1. Un système idéal pour l’effectif lyonnais, taillé pour laisser des artistes comme Rayan Cherki s’exprimer dans leur zone de confort.

🚨 @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! 🔴🔵 Bienvenue, Paulo ! 🤝 — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025

Fonseca était présent en tribunes ce jeudi soir pour assister au match nul peu enthousiasmant de sa nouvelle équipe contre Ludogorets en Ligue Europa. Il commencera donc son aventure rhodanienne dimanche au Vélodrome contre l’OM, avec l’objectif de réduire l’écart entre les deux Olympiques au classement pour relancer la machine lyonnaise.

Attention donc au démarrage : John Textor, qui « s’amuse » comme un petit fou avec son club et grand consommateur de coachs, pourrait vite se lasser.

