Paulo Fonseca : le logiciel Ligue 1 est bien installé

Paulo Fonseca avait commencé l’année 2023 du pied gauche. Après le nul concédé à Pierre-Mauroy face au Stade de Reims (1-1), le 2 janvier, l’entraîneur lillois est sorti de ses gonds, reprochant alors aux supporters de son club d’avoir poussé quelques sifflets lorsque le ballon revenait jusque dans les pieds de Lucas Chevalier. Entré dans une colère noire, il a même menacé de partir. Pour la première fois depuis le début de son aventure dans le Nord, il découvrait certaines spécificités françaises et peinait à mettre en place son style de jeu sur la durée. Basé sur la possession, celui-ci contraint parfois à faire tourner le cuir entre les défenseurs, voire avec le gardien, ce qui peut mener à la frustration en voyant Rémy Cabella, Edon Zhegrova ou Adam Ounas ne pas pouvoir dribbler à leur convenance. Malgré des dissonances entre un public récemment champion grâce à la tactique restrictive de Christophe Galtier et un entraîneur portugais voulant mourir avec ses idées, les deux parties se sont réconciliées en mettant, respectivement, un peu d’eau dans leur vin.

Une meilleure adaptation à la Ligue 1

À l’heure d’affronter ce vendredi l’Olympique de Marseille pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le LOSC fait moins parler de lui qu’un an plus tôt. Pourtant, le bilan comptable est meilleur avec une quatrième place contre la sixième, au même moment de la saison. De la même façon, portés par leur révélation Leny Yoro, les Dogues ont encaissé douze buts de moins, mais n’en ont, a contrario, marqué que 39 contre les 49 de la saison dernière. Paulo Fonseca, qui avouait, en février 2023, dans le magazine So Foot, ne pas avoir « une très grande connaissance du championnat français » avant d’être contacté par Lille, semble désormais avoir pris conscience des qualités nécessaires pour s’imposer en Ligue 1.

Parfois, selon les circonstances du match, nous décidons de ne plus risquer. Mais ça me rend fou ! Paulo Fonseca

« C’est quand j’ai commencé à étudier la Ligue 1 en profondeur que je me suis aperçu que les clubs, exceptés le PSG et quelques autres, n’étaient pas des équipes dominantes. […] En voyant ça, je me suis dit qu’il y avait moyen de donner un autre cap au LOSC, de le transformer en une équipe dominante », expliquait-il avant de dégringoler en fin de saison et d’accrocher rien de mieux qu’une place en Ligue Europa Conférence. Avec le plus haut taux de possession moyenne et une deuxième place potentielle en Ligue 1 en matière d’expected goals la saison dernière, son équipe était effectivement dominante, mais la cinquième place finale et les nombreux points perdus au bout de matchs pourtant maîtrisés ont laissé un goût amer. Au point de changer son fusil d’épaule ? Il n’est désormais plus impossible de le voir faire entrer des défenseurs pour tenir un score comme lorsqu’il fallait éviter une nouvelle désillusion contre Reims (0-1) en lançant Alexsandro et Ismaily en lieu et place d’Angel Gomes et Hákon Haraldsson. « Parfois, selon les circonstances du match, nous décidons de ne plus risquer. Mais ça me rend fou », soufflait-il à L’Équipe, en janvier, pour prouver qu’il n’est pas aussi têtu que certains veulent le faire croire.

Toujours pisté par l’OM

La dernière « mise à jour », dixit l’entraîneur portugais lui-même, est le passage du 4-2-3-1 aussi huilé que ronronnant au 4-3-3 dans lequel Nabil Bentaleb et Benjamin André excellent. Face à Lens (2-1), le LOSC n’a pas non plus hésité à se replier à cinq derrière, aidé par la titularisation de Gabriel Gudmundsson, pour résister aux vagues adverses alors qu’il est plutôt habitué à les couper à la racine grâce à son pressing haut. Le bloc lillois est volontairement moins extensible que la saison dernière et offre donc moins de matchs emballants. Ainsi, contre Brest, les Dogues se sont notamment contentés du nul (1-1), plutôt que de monter en pointe au risque de tout perdre comme par le passé. « Notre stratégie était la bonne, on a bloqué les joueurs de Brest qui ont un jeu pour chercher la profondeur. On a eu quatre, cinq occasions, mais dans le vestiaire, j’ai dit que ce match m’avait rendu plus confiant pour le futur », se félicitait d’ailleurs le coach qui ne cesse de se réinventer et dont le discours passe mieux auprès du vestiaire au cours de sa deuxième saison.

La question qui demeure maintenant est de savoir s’il s’éternisera sur le banc nordiste. Si Paulo Fonseca a annoncé son envie d’enfoncer l’Olympique de Marseille au classement dès ce vendredi, les deux parties continuent de se faire les yeux doux. Après avoir connu trois entraîneurs différents cette saison, les Phocéens seraient bien inspirés de trouver un peu de stabilité et pourraient jeter leur dévolu sur le Portugais, après avoir déjà tenté le coup l’été dernier, se heurtant aux refus d’Olivier Létang. Les prochaines semaines, à commencer par la confrontation du soir, risquent d’être décisives pour l’avenir des deux clubs et du Lusitanien. S’il venait à signer à l’OM, Paulo Fonseca pourrait s’inspirer d’Igor Tudor, mort avec ses idées, ou de Jorge Sampaoli, ayant plusieurs fois adapté son jeu aux besoins de son effectif, mais devra surtout s’habituer aux sifflets bien plus bruyants du Vélodrome si son équipe ne va pas droit au but.

