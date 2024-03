Brest et Lille se quittent bons amis

Brest 1-1 Lille

Buts : Satriano (80e) pour les Ty-Zefs // David (67e) pour le LOSC

Qui arrêtera Jonathan David ?

Alors qu’il avait traversé la première partie de saison comme un fantôme, Jonathan David confirme une nouvelle fois qu’il est bel et bien de retour à son meilleur niveau. De nouveau décisif à Brest, le Canadien a inscrit son 15e but de l’année 2024 et a conforté sa deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’Hexagone. Une réalisation insuffisante pour l’emporter sur la pelouse du dauphin brestois, qui ne compte qu’une défaite à domicile cette saison (1-1). Pas de quoi atténuer la frustration lilloise pour autant, à l’image de David, contrarié de concéder le nul sur un « but bête ».

Dans un match de grande qualité, le LOSC ramène un point de son déplacement à Brest. Place à la trêve internationale avant le Derby du Nord à la maison ⚔️#SB29LOSC 1-1 I 90' — LOSC (@losclive) March 17, 2024

Dans ce choc entre deux membres du top 5 de Ligue 1, on a eu droit à un duel emballant sous le soleil breton. Mis sur orbite par leur buteur en série (0-1, 67e), les Lillois ont craqué sur un but de renard des surfaces de Martin Satriano (1-1, 80e). Bien présent après une bonne intervention de Leny Yoro devant Kenny Lala, l’Uruguayen ne s’est pas privé pour envoyer une lourde frappe sur laquelle Lucas Chevalier n’avait aucune chance. Si la rencontre a été relativement équilibrée sur l’ensemble des 90 minutes, les locaux pourront remercier leur gardien Marco Bizot, décisif dans ses cages, et auteur de sept parades. Au classement, les hommes d’Eric Roy restent deuxièmes, sous la menace de Monaco, tandis que ceux de Pablo Fonseca rejoignent Nice avec 43 points et prennent la quatrième place.

Si toutes les grosses affiches du championnat étaient aussi plaisantes, on en redemanderait tous les jours !

