Martín Satriano revient déjà en Ligue 1

Hissez haut, Satrianooooo !

À peine plus d’une semaine après son départ à l’OM, Elye Wahi a déjà été remplacé du côté du RC Lens. Les Sang et Or, victorieux de leur premier match de barrage contre le Panatinaikos, viennent de boucler une très belle affaire avec l’arrivée du buteur et international uruguayen Martin Satriano, prêté par l’Inter pour une durée d’un avec une obligation d’achat estimée à cinq millions d’euros.

Son nom vous dit quelque chose ? C’est normal, Satriano connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir joué à Brest la saison dernière, ainsi que pendant six mois en 2022. À chaque fois, il avait inscrit quatre buts, et les Finistériens n’auraient pas dit non à pouvoir le récupérer cet été, mais l’attaquant a finalement opté pour le Nord. Le RCL, renforcé ce jeudi par l’arrivée du milieu offensif Anass Zaroury, étoffe encore un peu plus son secteur offensif avec Satriano.

À lui d’allumer la flamme.

Revivez Lens-Panathinaikos (2-1)