À l'OM, le pari Wahi

Il était apparu tout en haut du stade Bollaert, un soir d’août 2023, contre Rennes, pour une présentation qui restera dans les annales de notre belle Ligue 1. « Il faut prendre de la hauteur », avait annoncé Seko Fofana en FaceTime, qui avait déjà fait ses valises pour les Emirats mais qui était resté actionnaire minoritaire du club, et dans une ambiance des plus chaudes dont seul le chaudron nordiste a le secret, les supporters Sang et Or avaient alors acclamé leur nouveau numéro 9, maillot en main et tenue de soirée sur le dos, juste à côté d’un des écrans géant de l’enceinte lensoise.

🔴🟡 OFFICIEL : Elye Wahi est LENSOIS ! L'incroyable annonce en direct du @RCLens, sur la terrasse du Stade Bollaert-Delelis ! #RCLSRFC pic.twitter.com/Dnq80IePVt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 20, 2023

Il débarquait avec l’étiquette du plus gros transfert Sang et Or. Un contrat de cinq ans pour un montant de 30 millions de briques. Pour un jeune joueur de 21 ans, le pari était tout de même risqué, même si les dirigeants lensois avaient souvent flairé le bon coup sur les derniers mercatos. « Ça nous fait changer de dimension », avait expliqué Arnaud Pouille, le directeur général du club, alors que le RC Lens retrouvait la Ligue des Champions, 20 ans plus tard. Finalement, à l’heure du bilan, on se demande bien si la marche n’était pas un peu trop haute, pour l’ancien Montpelliérain. Critiqué par la majorité de supporters qui ont perdu patience au fil des mois, sorti sous les sifflets en avril contre Clermont, souvent maladroit devant le but, Wahi n’a pas répondu à toutes les attentes. Et le voilà déjà parti, à Marseille, pour une nouvelle aventure.

L’OM, une drôle d’évidence

Que restera-t-il alors de son histoire avec le RC Lens ? Le jeune espoir français de 21 ans (13 sélections, 3 buts) a eu toutes les peines du monde à faire oublier le départ de Lois Openda vers le RB Leipzig. Avec 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant français a été loin de faire l’unanimité en Artois, malgré quelques coups d’éclat par-ci par-là et quelques buts mémorables, comme celui qui avait donné la victoire aux Lensois contre Arsenal (2-1, le 3 octobre 2023). C’est justement ce manque de régularité qui lui a si souvent été reproché, et qui a poussé les dirigeants lensois à se rendre à l’évidence : l’avenir du club se ferait sans lui. Surtout que le club du Nord devait alléger sa masse salariale, en l’absence d’un actionnaire minoritaire, et le français de 21 ans était l’un des plus gros salaires du vestiaire artésien.

🎤 Elye Wahi en 2019 « 𝗝𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗷𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗻 » Août 2024, et il s’apprête à signer à…. Marseille 😅 pic.twitter.com/hCVriZQOrw — Club Football (@_ClubFootball) August 13, 2024

Déjà proche de Chelsea l’été dernier, Wahi s’est retrouvé dans le viseur de West Ham ou encore Leicester en Angleterre, mais Marseille s’est rapidement imposé comme le point de chute évident. Les discussions avec le RCL auront un peu duré, c’est le jeu du mercato, et un accord a été trouvé autour des 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de possibles bonus et 15% sur une potentielle plus-value à la revente. Les supporters marseillais n’ont pas mis longtemps à tomber sur une ancienne sortie de l’originaire d’Île-de-France, lors d’une interview accordée à France Bleu, en 2019, quand il avait dit qu’il ne signerait jamais à l’OM. Cinq ans plus tard, il est attendu comme le nouveau « grantatakan » après les réussites d’Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang.

Sous les projecteurs

Les Marseillais, qui ont déjà bouclé l’arrivée de Masson Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg, ont sécurisé Wahi pour cinq ans. Reste à savoir si l’homme au parcours tortueux, mis à la porte de Caen plus jeune et trimballé à droite à gauche pour faire des essais avant de trouver une certaine stabilité à Montpellier, aura les épaules pour performer dans un club où les attaquants ont constamment la pression et peuvent se faire siffler à la moindre mauvaise passe ou occasion ratée. Sans Coupe d’Europe au programme cette saison, le joueur de 21 ans aura tout le loisir de se consacrer uniquement au championnat et à la Coupe de France, une façon de prendre le temps de bosser et de s’adapter aux méthodes du « De Zerbi ball », après n’avoir pas toujours convaincu Franck Haise à Lens, ni Thierry Henry avec les Bleuets pour les JO. Son histoire phocéene a débuté par une arrivée à Marignane ce lundi, devant une forêt de fumigènes et des fans décidés à lui réserver un bel accueil pour lancer l’aventure. Les choses sérieuses arriveront très vite, dès samedi à 17h00, lors du déplacement à Brest pour débuter le championnat. Tous les projecteurs seront évidemment braqués sur Wahi.

Marseille officialise l'arrivée d'Elye Wahi