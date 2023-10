Lens en transe

Grâce à un exceptionnel Elye Wahi (un but, une passe décisive) et une défense infranchissable, le RC Lens réussit l'impensable et bat Arsenal dans une ambiance indescriptible (2-1). Après deux journées, les Lensois sont seuls leaders de leur groupe !

RC Lens 2-1 Arsenal

Buts : Thomasson (25e), Wahi (69e) // G. Jesus (14e)

Quel plaisir ! Quand la Farmers League mate le vice-champion d’Angleterre, candidat plus qu’annoncé à la couronne. Et avec la manière, s’il vous plaît ! Dans un Bollaert incandescent et en folie totale, le Racing Club de Lens se paye les Gunners d’Arsenal au bout d’une rencontre de très haut niveau, à l’engagement total et à l’efficacité digne de la Ligue des champions. Une victoire qui porte la signature du maestro Franck Haise.

Thomasson, de l’enfer au paradis

Patience est le maître-mot dans ce match. Concentré, Lens est dans les duels et au rendez-vous. Mais pas besoin de dessin pour prouver que la moindre erreur est fatale. Parlez-en à Adrien Thomasson : sa remise en retrait imprécise trouve Bukayo Saka qui transmet en une touche à Gabriel Jesus. Létal, le Brésilien se débarrasse de Kevin Danso et envoie une frappe d’une précision chirurgicale dans les filets de Brice Samba (0-1, 14e). Un premier coup derrière la tête. En difficulté pour s’approcher de la surface londonienne, Lens est presque sans solution. Même Bollaert se met à baisser en intensité. Quand soudain. La mauvaise relance de David Raya, l’interception de Deiver Machado, la passe très haute vers Elye Wahi, la remise incroyable de l’attaquant après un contrôle poitrine dos du but, puis la finition en demi-volée sublime d’Adrien Thomasson, fautif sur le but encaissé. Tout simplement unique. Vous avez déjà là l’un des dix plus beaux buts de cette saison en Ligue des champions (1-1, 25e). Il n’en faut pas plus pour réveiller Bollaert et tout relancer. Surtout que Bukayo Saka se retrouve à terre et doit céder sa place rapidement (34e). Le début de la fin, quasiment, pour Arsenal.

La masterclass d’Elye Wahi

Dans le sillage d’une triplette Medina-Danso-Gradit de très haut niveau, Lens ne panique pas et garde le cap. Mieux encore, au retour des vestiaires, Arsenal déjoue totalement, à la limite d’être insipide. Regardez plutôt la copie de Kai Havertz ou celle de Martin Ødegaard, d’habitude bien plus conquérant et créatif. À Bollaert, il s’est trop vite éteint. Les offensives sont lensoises, sans être réellement dangereuses. Les Sang & Or s’autorisent de longues phases de possession, sûrs de leur sujet et de leurs forces. Jusqu’à la 64e et le début des cinq minutes qui changent tout. D’abord la reprise juste à côté de Salis Abdul Samed (64e), frustrant tout un stade. Mais ensuite… Sur la première véritable action des Gunners de ce second acte, Tomiyasu arme et voit Brice Samba effectuer une parade absolument dingue. Le réflexe est phénoménal. Le tournant du match est bien là. Moins de 200 secondes plus tard, à la suite d’un centre de Frankowski, Elye Wahi ajuste plein de sang-froid au point de penalty (2-1, 69e). Folie. Solidaire, avec son état d’esprit retrouvé de la saison dernière, Lens tient bon, à l’image de ce cafouillage et du retour de justesse de Gradit (90e). Bollaert peut souffler et partir vers une nuit de folie.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, N. Mendy (Diouf, 73e), Abdul Samed, Machado (Aguilar, 81e) – Thomasson (Fulgini, 73e), Sotoca, Wahi (Said, 73e). Entraîneur : Franck Haise.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko (White, 70e) – Rice, Odegaard (Nketiah, 80e), Havertz (Smith-Rowe, 71e) – Saka (F. Vieira, 34e), Trossard (Nelson, 71e), G. Jesus. Entraîneur : Mikel Arteta.

Revivez la victoire du Real à Naples !