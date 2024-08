Bientôt un attaquant recruté par l'OM ?

En anglais ou en français, votre grantatakan?

Toujours en quête d’un attaquant de pointe sur ce mercato, l’Olympique de Marseille pourrait bien boucler ce dossier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Selon les informations de RMC Sport, le RC Lens a une nouvelle fois refusé une offre pour son buteur, plus élevée que l’initiale. Un prêt payant de deux millions d’euros assorti d’une option d’achat à 20 millions + quatre millions de bonus pour Elye Wahi, pas assez selon le club artésien.

Si les Sang et Or se montrent logiquement gourmands, de l’autre côté de la Manche ce serait différent. Alors qu’Arsenal demandait environ 30 millions d’euros pour se séparer d’Eddie Nketiah, les Gunners auraient baissé leur prix à 25 millions d’euros, une somme vraisemblablement accessible pour l’OM. L’international anglais (1 sélection) serait d’ailleurs très intéressé par un transfert et pousserait pour venir à Marseille. Un revirement de situation qui serait lié au destin de Mikel Merino. Le milieu de terrain de la Real Sociedad est courtisé par Arsenal et Mikel Arteta, l’opération pourrait se conclure autour des… 25 millions d’euros. Tiens donc.

Si ça se fait, ce ne sera pas difficile de faire oublier Steven Fletcher en tant que buteur britannique.

