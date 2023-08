Wahi, la bonne pioche des Sang et Or

Attention, accrochez-vous, la liste est longue : Levi Garcia, Habib Diallo, Michy Batshuayi, Chuba Akpom, Boulaye Dia, Folarin Balogun, Hugo Ekitike, Gift Orban… Et on en oublie certainement. Ils ont tous un point commun, au-delà de savoir marquer des buts : ils ont tous été annoncés comme successeur de Loïs Openda à la pointe de l’attaque du Racing Club de Lens. Au-delà de l’avis que l’on peut se faire de toutes ces rumeurs plus ou moins fondées, aucun ne mettra un pied à Bollaert-Delelis avec un maillot de Lens. Normal : l’heureux élu n’est autre qu’Elye Wahi.

Un coup génial

Il est un peu plus de 20 heures, ce dimanche soir en cette soirée d’été dans le Pas-de-Calais. Après sa folle saison 2022-23, les Lensois de Franck Haise font leur retour devant leur peuple. Avec une surprise au rayon mercato annoncée deux heures plus tôt par le club, via ses réseaux sociaux. Rendez-vous est donné à 20h09 très précisément. Loin d’être un hasard quant on connaît la justesse Sang & Or question annonce d’une nouvelle recrue. A 20h09, donc, le RCL présente son numéro 9 dans Bollaert, perché sur une terrasse. Avec un message, en amont, de Seko Fofana. L’effet est immédiat. Elye Wahi signe son contrat dans son nouvel antre. Montant du transfert : 35 millions d’euros bonus compris ! Wahi, notamment courtisé par Chelsea, qui remplace Openda : quand on pense au profil, aux qualités et au système de Franck Haise, le coup est génial.



La fin du feuilleton de l’été pour le vice-champion de France en titre. Planté par un Loïs Openda désireux de jouer la C1 avec Lens avant de faire ses valises quelques jours plus tard pour Leipzig,, le RCL s’est donc mis en quête d’un successeur capable de se fondre dans le Haiseball et de faire briller les Sang & Or pour leur retour en Ligue des Champions. Avec un très grand nombre de joueurs annoncé sur les tablettes. Sans accord définitif. Et avec le temps qui passe et la fin du mercato approchant, Lens s’est résolu à investir très fort sur le marché. Pour un record de transfert évidemment pulvérisé. Le précédent investissement le plus haut s’élevait à environ 15M€… pour Openda. C’est dire à quel point Lens est entré dans une nouvelle dimension.

« En juin, le club n’aurait peut-être pas fait ce transfert »

Pourtant, début juin, Franck Haise lui-même lançait : « Je ne suis pas fou non plus, je sais nos moyens. On ne va pas aller recruter un joueur à 30, 40 ou 50 millions d’euros.» Eh bien, si. Véritable folie ? « En juin, le club n’aurait peut-être pas fait ce transfert», pense Jean-François, supporter lensois rencontré dimanche aux abords de Bollaert. Cédric, autre fan Sang & Or, enchaîne : «En tant que supporter, il y a un truc qui nous sécurise : on a vu le budget quasi doubler, la nouvelle arrivée au capital (NDLR : un fonds d’investisseurs locaux), on a l’argent qui est entré avec les ventes d’Openda et de Fofana… C’est une petite folie, mais raisonnée. L’élimination de Marseille de la C1 a aussi provoqué une entrée d’argent en plus de 6M€… Avec tout ça, peut-être qu’ils se sont dits que…» Il y a en effet de cela. Aveu même de Franck Haise après le nul face à Rennes : «A un moment, avec certaines ventes, un actionnaire qui arrive… On peut voir les choses différemment.»

🎙️ Elye Wahi à Thierry Henry : "J'espère faire mieux que l'attaquant de l'année dernière…" – Thierry Henry : "Ok, bonne chance !" 😜#RCLSRFC pic.twitter.com/BAeLib7yWg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 20, 2023

Mais pas de quoi choquer le peuple lensois, conscient que pour tenter de garder la même dynamique, l’investissement était devenu obligatoire. Jean-François, notre supporter lensois, prolonge : « «C’est un compromis entre un mec qui a du potentiel, qui va utiliser Lens pour être visible, notamment avec la Coupe d’Europe, et quelque chose qui correspond au marché et au profil à remplacer. J’ai carrément confiance dans la direction et dans le club. Ils prennent des gars en fonction du plan de jeu et de ce qui correspond au club. » « Ça ne me choque pas, enchérit Cédric. On ne prend pas de risque ! C’est un mec de 20 ans avec un avenir semble-t-il tout tracé qui signe un contrat de cinq ans. S’il fait une ou deux bonnes saisons, tu le revends forcément plus cher.»

Un prix qui correspond à une urgence et à un vrai manque dans le jeu qui se voit depuis le début de saison. Franck Haise le sait très bien et la fin du feuilleton, avec le gros coup Wahi, ressemble à un ouf de soulagement : « On sait qu’on est capable de faire un certain nombre de choses dans notre animation offensive. Mais qu’il nous faut cette vitesse, cette capacité à attaquer la profondeur. Sur les situations de transition, il (Elye Wahi) est aussi capable de nous apporter des choses sur lesquelles on n’était pas capable d’aller avant lui. » «Tu ne peux pas faire des Openda à 15M€ tous les ans, constate Kévin, supporter lensois. L’ambition, c’est aussi de bien figurer en Ligue des Champions. Tu ne peux pas le faire avec (Morgan) Guilavogui.» Reste à observer l’adaptation de Wahi dans le nord de la France. Mais s’il se régalait avec Téji Savanier, on ose imaginer que la sensation sera la même avec des pourvoyeurs de ballons nommés Angelo Fulgini, Adrien Thomasson ou Andy Diouf… entre autres.