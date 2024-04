Samba : « C’est un scandale de siffler Wahi »

Brice de Lens, capitaine modèle.

Dans des propos rapportés par La Voix du Nord, Brice Samba s’est emporté contre la partie du public lensois qui a choisi d’être hostile à l’encontre d’Elye Wahi (7 buts cette saison), à l’issue de la victoire contre Clermont (1-0), ce samedi : « C’est inadmissible, cette bronca. On n’a pas besoin de parler avec lui, c’est un grand garçon. C’est un scandale, t’es chez toi, tu mènes 1-0, t’as ton attaquant qui est sifflé, j’ai rarement vu ça. Je ne sais pas pour quelles raisons il est sifflé. Parce qu’il a loupé ? Mais qui ne fait pas d’erreurs ? Pour moi c’est un scandale, on peut même le voir, je fais un geste derrière parce que je ne comprends pas. C’est comme ça. Peut -être que l’année dernière on a habitué les gens à tout gagner, à être bons à tous les matchs. Les gens ont peut-être changé de standard, il faut vite qu’ils redescendent. » Des propos qui emboîtent le pas à Franck Haise, qui a choisi d’ignorer les révoltés, en train de « jouer contre leur camp », selon lui.

À l’image des standards clermontois, qui se sont embourgeoisés au contact de la Ligue 1 ?